Lấy vợ giàu, tài tử TVB ở biệt thự, lái Ferrari

Trên trang cá nhân, Viên Vỹ Hào đăng nhiều ảnh cho thấy anh sử dụng xe hơi sang trọng và đồng hồ đắt tiền. Xe anh lái là Ferrari F355 cổ điển, SUV FJ62... Ngoài ra, anh chia sẻ sở thích sưu tầm đồng hồ, thiết bị chụp ảnh và âm thanh cao cấp... khiến khán giả trầm trồ về độ chịu chơi.

Xe của Viên Vỹ Hào. Ảnh: Instagram

Đồng hồ được Viên Vỹ Hào khoe trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo

Theo Sohu, Viên Vỹ Hào và vợ hiện sống tại một biệt thự sang trọng hướng biển ở Clearwater Bay, trị giá khoảng 70 triệu HKD. Căn hộ duplex có sân vườn nằm ở khu Grandview Garden, được vợ chồng ngôi sao cùng mua trước khi kết hôn với giá hơn 65,68 triệu HKD. Diện tích nhà ở hơn 200 m2, cộng thêm một khu vườn riêng khoảng 52 m2. Vào thời điểm đó, một nguồn tin tiết lộ cha của Trương Bảo Nhi đã trả trước 40 triệu HKD làm của hồi môn cho con gái. Nhờ vậy, cặp sao chỉ chính thức bắt đầu trả góp mua nhà vào năm ngoái.

Theo Sohu, cuộc sống của Viên Vỹ Hào những năm gần đây rất tốt. Anh vẫn tiếp tục đóng phim truyền hình và tham dự sự kiện thương mại, tuy nhiên con số ít hơn đáng kể. Từ khi trở thành cha, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và không còn nhận vai thường xuyên như trước. Guồng quay một ngày của anh gồm con cái, tập luyện, thi thoảng xa nhà đi đóng phim... Một nguồn tin nói, anh thong dong như vậy nhờ tài sản gia đình nhà vợ.

Viên Vỹ Hào và vợ con. Ảnh: Weibo

Viên Vỹ Hào kết hôn với Trương Bảo Nhi kém anh 10 tuổi - thiên kim của một ông trùm nội y, vào năm 2020. Hai người sau đó lần lượt đón hai con trai vào 2023 và 2025. Bố vợ của Viên Vỹ Hào giàu có, thuộc hàng đại gia nên từ khi yêu, cưới cho đến hiện tại, nam diễn viên luôn bị gán mác "con rể tỷ phú", "chuột sa chĩnh gạo"... Viên Vỹ Hào từng thừa nhận áp lực vì ồn ào nhưng dần học cách bỏ qua, tập trung cho gia đình.

Viên Vỹ Hào là nam diễn viên nổi tiếng của TVB, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim đình đám như Thành trại anh hùng, Sứ đồ hành giả: Tiền truyện, Thiết Thám, Không thể khuất phục... Với diễn xuất chắc tay cùng ngoại hình nam tính, anh là một trong những tiểu sinh hàng đầu của đài TVB.

Viên Vỹ Hào trên tạp chí. Ảnh: Icon

Trong khi đó, Trương Bảo Nhi bước chân vào làng giải trí sau cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2016. Bố của cô là một doanh nhân nổi tiếng, được mệnh danh là "ông trùm nội y". Ông là người sáng lập và điều hành tập đoàn đồ lót hàng đầu Hong Kong, sở hữu mạng lưới kinh doanh rộng lớn tại Hong Kong và Trung Quốc.

Bản thân Bảo Nhi từng tham gia nhiều chương trình và phim truyền hình của TVB, gây ấn tượng bởi hình ảnh trẻ trung, năng động. Sau khi kết hôn với Viên Vỹ Hào vào năm 2020, Trương Bảo Nhi dần rút lui khỏi showbiz để tập trung vun vén tổ ấm và chăm sóc hai con trai, đồng thời vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội.