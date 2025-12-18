Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín thông báo khẩn

Cảnh báo lừa đảo liên quan đến con trai nghệ sĩ Thương Tín

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người bạn thân của gia đình diễn viên Thương Tín vừa phát đi thông tin khẩn, cho biết Thanh Tùng – con trai cố nghệ sĩ Thương Tín – không tiếp nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào trong thời điểm hiện tại.

Theo Tô Hiếu, trên các nền tảng mạng xã hội đang xuất hiện nhiều nội dung dựng chuyện, câu view và đứng ra kêu gọi giúp đỡ cho Thanh Tùng với mục đích trục lợi. Anh cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lợi dụng lòng tốt này.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và Thanh Tùng - con trai diễn viên Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Nhạc sĩ cũng khuyến nghị, nếu ai đã lỡ gửi tiền cho các tài khoản không rõ ràng, cần trình báo ngay với công an phường, xã gần nhất để được hỗ trợ.

Trước đó, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng từng cảnh báo thông tin lừa đảo liên quan đến cố nghệ sĩ Thương Tín.

Nhạc sĩ Tô Hiếu khẳng định anh và gia đình tuyệt đối không kêu gọi bất kỳ khoản đóng góp nào liên quan đến việc lo hậu sự hay xây mộ cho cố nghệ sĩ Thương Tín. Mọi hình thức kêu gọi tiền bạc, vật chất đều là hành vi lừa đảo. Anh đề nghị người dân cảnh giác, đồng thời thông báo cho cơ quan an ninh mạng để kịp thời điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Nghệ sĩ Thương Tín những ngày cuối đời và nhạc sĩ Tô Hiếu. Ảnh: Tô Hiếu

Thay mặt gia đình, nhạc sĩ Tô Hiếu gửi lời cảm tạ đến các cơ quan, ban ngành, phóng viên báo đài, các trang mạng và những người làm truyền thông đã đưa tin và chia sẻ về lễ tang của cố nghệ sĩ. Anh cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm nếu trong lúc tang gia bối rối, gia đình có điều gì sơ suất.

“Thay mặt gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín, tôi xin chân thành cảm ơn”, Tô Hiếu xúc động nói.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956 trong một gia đình đông con ở Phan Rang (Bình Thuận). Từ nhỏ, ông đã mê cải lương đến mức 13 tuổi đã rời nhà đi theo một gánh hát chỉ để được đứng vào những vai quần chúng không lời thoại, miễn là được sống trong không khí sân khấu và rong ruổi cùng đoàn.

Nhận thấy năng khiếu và đam mê của con, gia đình sau đó gửi ông vào Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn. Tốt nghiệp, Thương Tín lần lượt về đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi đoàn Kim Cương. Tại đây, khi được diễn cặp với kỳ nữ Kim Cương, tên tuổi ông nhanh chóng tỏa sáng qua hàng loạt vở diễn ghi dấu trong lòng khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ… Trong suốt sự nghiệp sân khấu, ông đã hóa thân hơn 100 vai diễn, trong đó hai phần ba là những vai chính hoặc vai kép độc.

Không chỉ khẳng định mình trên sàn diễn, Thương Tín còn tạo dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực điện ảnh. Những nhân vật như Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn hay Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng… đều trở thành hình tượng khó quên với nhiều thế hệ khán giả. Tính đến năm 2015, ông là một trong những diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa và video nhất Việt Nam, với gần 200 tác phẩm.