Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại

Mới đây, trong tập gần nhất của chương trình Chiến sĩ quả cảm, ở màn phát biểu tổng kết, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về hành trình vượt qua những thử thách của show thực tế. Anh kể bản thân rất sợ bệnh tật. Vì vậy, cứ cách vài tuần, nam diễn viên cùng Song Luân đều đi bệnh viện để khám tổng quát.

Tình trạng sức khỏe của anh khiến nhiều khán giả lo lắng (Ảnh: FBNV).

"Từ ngày vào chương trình, tôi không biết sợ chết là gì. Chưa bao giờ tôi khổ như vậy nhưng vẫn quyết tâm. Tôi bị hở van tim hai lá, sỏi thận và vừa phẫu thuật đại tràng. Nhưng không hiểu sao tôi luôn muốn vượt qua mọi thử thách tại chương trình này", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Điều khiến khán giả ngạc nhiên là dù sức khỏe chưa ổn định, anh vẫn giữ lịch trình làm việc dày đặc. Bản thân nam nghệ sĩ cũng thừa nhận luôn mang trong mình nỗi sợ bệnh tật, vì thế anh thường xuyên đi khám tổng quát để theo dõi tình hình. Tuy nhiên, thay vì để bệnh tật làm chùn bước, Lê Dương Bảo Lâm lại xem đó như động lực để sống tích cực hơn.

Lê Dương Bảo Lâm trong một tập của chương trình Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: NSX.

Trong tập 8 của Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm gặp chấn thương ở đầu, chảy nhiều máu khiến anh cảm thấy đau đớn. Đỉnh điểm là khoảnh khắc hé lộ một phần của buổi thực chiến hành quân chiến đấu trong đêm. Nam diễn viên hài kiệt sức, đau đớn đến mức nằm gục xuống, trong khi rapper Binz thì gần như ngất xỉu. Chỉ huy phải liên tục động viên, yêu cầu anh mở mắt, trò chuyện với đồng đội để giữ nhịp thở.

Những lời chia sẻ này khiến đồng nghiệp xúc động. Tiến Luật sau đó cho biết Lê Dương Bảo Lâm là người mau nước mắt. Ngoài đời, diễn viên hài "mỏ hỗn" nhưng dễ xúc động bởi sự quan tâm từ phía người khác. Và chính sự nhạy cảm ấy lại trở thành sức mạnh để anh trân trọng cuộc sống hơn.

Lê Dương Bảo Lâm luôn là thành viên nhiệt tình trong các show thực tế.

Ngoài Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm hiện góp mặt ở nhiều game show, có thể kể đến như 2 ngày 1 đêm, Anh trai "say hi"...

Khán giả theo dõi cũng không khỏi tò mò với hàng loạt bệnh nền như vậy, liệu anh có thể duy trì cường độ làm việc khắc nghiệt lâu dài? Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn chứng minh rằng anh chưa từng cho phép mình dừng lại. Việc tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên sân khấu và truyền hình là minh chứng rõ ràng cho tinh thần lạc quan và bản lĩnh nghề nghiệp.

Câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm không chỉ là lời cảnh tỉnh rằng sức khỏe vốn có thể bị bào mòn khi con người mải mê với guồng quay công việc và còn là minh chứng cho nghị lực đáng khâm phục. Đằng sau tiếng cười và sự sôi nổi quen thuộc, anh vẫn là một con người đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, để rồi từ đó gieo thêm niềm tin cho những ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.