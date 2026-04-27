Mỹ nhân "Đạp gió" bất ngờ gây sốt vì hát quá dở

Sau khi tập công diễn thứ 2 của chương trình thực tế "Đạp gió 2026" lên sóng vào ngày 24/4, cái tên Đường Nghệ Hân liên tục đứng đầu danh sách tìm kiếm. Sự chú ý này không chỉ đến từ danh tiếng vốn có của mỹ nhân sinh năm 1987 mà còn xuất phát từ những ý kiến trái chiều xoay quanh kỹ năng sân khấu của cô. Trong lần xuất hiện này, Đường Nghệ Hân cùng các đồng đội Hà Tuyên Lâm, Đạm Đạm cùng Trần Khải Lâm đã lựa chọn thử thách bản thân với ca khúc "BonBon Girls". Đây là một bài hát có tiết tấu rất nhanh, đòi hỏi khả năng xử lý nhịp điệu cực tốt, đặc biệt là ở những đoạn rap mở đầu có độ khó cao về cả tốc độ lẫn cách phát âm.

Thực tế, vị trí rapper ban đầu được ấn định cho Hà Tuyên Lâm. Tuy nhiên, sự phức tạp của lời bài hát đã khiến cả nhóm gặp nhiều trở ngại trong lúc tập luyện. Đứng trước tình thế khó khăn, Đường Nghệ Hân đã chủ động nhận lấy phần trách nhiệm nặng nề này. Đây được coi là một quyết định vô cùng táo bạo, bởi cô vốn là một diễn viên chuyên nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm trong việc ca hát hay đọc rap chuyên sâu. Trong trận đối đầu trực diện với đội của Trang Pháp, nhóm của Đường Nghệ Hân chỉ giành được 823 điểm, một kết quả không đủ giúp họ có được chiến thắng chung cuộc.

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, đoạn phim ghi lại phần rap của Đường Nghệ Hân đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Weibo. Thay vì những lời khen ngợi, nữ diễn viên phải đối mặt với làn sóng phê bình từ phía người hâm mộ âm nhạc. Nhiều khán giả tại Trung Quốc đánh giá phần trình diễn của cô chưa đạt chuẩn về mặt kỹ thuật. Những nhận xét gay gắt như "rap líu lưỡi", "phát âm không rõ lời" hay "hát chênh phô" xuất hiện tràn ngập trên các diễn đàn. Cư dân mạng cho rằng cô hoàn toàn mất kiểm soát về nhịp điệu, dẫn đến việc phần rap trở nên hỗn loạn.

Nguyên nhân dẫn đến những sai sót này một phần nằm ở quy định khắt khe của "Đạp gió 2026". Chương trình năm nay triệt để cấm các hình thức hát nhép, buộc mọi nghệ sĩ phải phô diễn giọng hát thật trên sân khấu. Đối với những nghệ sĩ không chuyên, việc vừa thực hiện vũ đạo mạnh mẽ vừa phải đảm bảo cao độ và nhịp rap là một áp lực khổng lồ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai, vẫn có một bộ phận khán giả bày tỏ sự cảm thông. Họ cho rằng việc dám đối đầu với một thể loại khó như rap trong điều kiện hát sống hoàn toàn là điều đáng ghi nhận đối với một diễn viên.

Trước những ý kiến tiêu cực, Đường Nghệ Hân đã thẳng thắn lên tiếng giải thích về sai sót của mình. Cô thừa nhận bản thân đã quên lời và gặp lúng túng khi phải xử lý những đoạn nhạc có tốc độ quá nhanh. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp Hy Lâm Na Y Cao cũng phần nào giúp xoa dịu dư luận. Nữ ca sĩ này khẳng định cấu trúc bài hát "BonBon Girls" vốn dĩ rất thách thức và không nên đổ dồn mọi trách nhiệm lên vai Đường Nghệ Hân khi cô đã nỗ lực hết mình cho nhóm.

Khát khao đổi mới hình ảnh cá nhân

Đường Nghệ Hân vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ. Gia nhập làng giải trí từ năm 2011, cô nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như "Hậu cung Chân Hoàn truyện", "Lục Trinh truyền kỳ" hay "Những đứa con nhà họ Kiều". Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, cô luôn ghi điểm nhờ hình ảnh dịu dàng, thanh khiết và nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Việc tham gia một đấu trường âm nhạc đầy tính cạnh tranh như "Đạp gió 2026" được xem là một bước ngoặt lớn, cho thấy mong muốn thoát khỏi vùng an toàn của nữ diễn viên.

Sự trở lại lần này của cô càng thêm ý nghĩa khi trước đó, Đường Nghệ Hân từng có khoảng thời gian dài tạm ngưng hoạt động. Sau khi kết hôn với nam tài tử Trương Nhược Quân vào năm 2019, cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm và sinh con. Quá trình hồi phục sức khỏe sau sinh cũng khiến cô mất một khoảng thời gian dài mới có thể quay lại với ống kính máy quay. Sự thay đổi từ phong cách thời trang cho đến tư duy nghệ thuật trong chương trình mới cho thấy sự quyết tâm của cô trong việc làm mới mình trước mắt công chúng.