Biển người đổ về Hưng Yên

Ngày 26/4, concert Gai Home diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên) thu hút hàng chục nghìn khán giả đến dự. Các hoạt động tại khu vực tổ chức đêm nhạc bắt đầu từ 8h cùng ngày.

Khu vực đặt logo của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai là nơi có nhiều người đến check-in.

Mọi con đường dẫn về concert ken đặc người. Đây là đêm diễn thứ 9 của 33 nghệ sĩ show Anh trai vượt ngàn chông gai. Chương trình vẫn giữ nguyên sức hút với lượng vé đã sold out (bán hết) từ lâu.

Khu vực đổi vòng tay, nhà thông tin

Người hâm mộ trao đổi ảnh thần tượng, tặng những món đồ nhỏ... và không thể thiếu những khăn bandana trùm đầu đặc trưng của các concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Nhiều người hâm mộ đã xếp hàng giữ chỗ từ 24/4 nhưng được BTC đề nghị không camp rào sớm ở các khu vực đổi vòng và khu vực check-in nhé. Từ tối 25/4, một số bạn trẻ trải bạt, dựng lều để có chỗ đẹp xem các anh tài diễn.

Đêm nhạc diễn ra lúc 18h30, điểm nhấn mới ở các tiết mục nhằm làm mới trải nghiệm cho khán giả. BTC cho hay đêm concert thứ 9 được xem như "lễ tốt nghiệp" đầy cảm xúc, để nhìn lại hành trình hai năm rực rỡ của các nghệ sĩ là các anh tài mùa 1. Ca sĩ Phan Đinh Tùng không tham dự do bận công việc riêng.