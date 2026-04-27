'Bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan' dạo chơi TP HCM

Ngày 26/4, Yaya Urassaya đăng trên trang cá nhân loạt ảnh du lịch kết hợp làm việc ở TP HCM, cùng mẹ cô - bà Urai Sperbund và stylist kiêm nhiếp ảnh gia Akaphol Ruthaiyanont. Cả ba dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, check-in những cung đường rợp cờ đỏ sao vàng, chụp lưu niệm trước nhà thờ Tân Định - công trình màu hồng phong cách Gothic pha Roman, xây dựng năm 1876.

Yaya dạo chơi nhà thờ Tân Định và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Instagram Urassayas

Trong chuyến đi, Yaya Urassaya cùng người thân thưởng thức nhiều món như bánh mì, nem cuốn, gà nướng mẹt, thịt nướng, bánh ướt cuốn thịt, bún mọc sườn. Người đẹp còn uống nước mía, trà sữa. Mẹ của Yaya Urassaya thậm chí dùng phần mềm chuyển ngữ tiếng Việt để thể hiện sự thích thú trên Instagram: "TP HCM vui quá. Đồ ăn quá ngon luôn".

Sao Thái Lan đăng nhiều món ăn trên trang cá nhân hôm 26/4. Ảnh: Instagram Urassayas

Dưới phần bình luận, nhiều fan Việt bất ngờ trước thông tin Yaya có mặt ở TP HCM. Phần lớn người hâm mộ chúc minh tinh có chuyến vui chơi đáng nhớ, số khác lại nhắc tên tài tử Nadech Kugimiya, hỏi khéo lý do sao không thấy anh đi cùng vợ. Trước đó 10 ngày, Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya là tâm điểm của báo giới châu Á khi tổ chức hôn lễ truyền thông ở Khon Kaen, Thái Lan - quê nhà chú rể.

Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya bén duyên sau khi đóng chung phim truyền hình, hẹn hò 15 năm. Hiện cả hai là ngôi sao hàng đầu Thái Lan, thuộc nhóm nghệ sĩ có mức cát-xê cao thị trường nước này. Sau lễ cưới tại Khon Kaen, cặp sao dự kiến tổ chức thêm hai buổi lễ ở Oslo (Na Uy) và Bangkok (Thái Lan).

Đến Việt Nam đúng dịp giỗ Tổ Hùng Vương, Yaya cùng mẹ và stylist check-in ở TP HCM. Ảnh: Instagram Urassayas

Yaya Urassaya (tên thật Urassaya Sperbund) 33 tuổi, mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy. Năm 14 tuổi, một nhân viên tìm kiếm tài năng bắt gặp cô ở trung tâm mua sắm. Sau khi đồng ý gia nhập công ty quản lý, cô làm người mẫu ở nhiều sàn diễn thời trang, sau đó chuyển sang đóng phim. Yaya đóng chính một số tác phẩm như Trang trại tình yêu, Âm mưu hoa hồng, Cao bồi Bangkok, Trái tim người thừa kế, Fast & Feel Love, Cuộc giải cứu hang Thái Lan, Home Sweet Home Rebirth.

Nhờ tài sắc, cô từng làm đại diện cho hàng trăm nhãn hàng, được các nhà mốt danh tiếng mời dự show thời trang. Báo giới Thái Lan lẫn người hâm mộ thường gọi minh tinh là "Bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan", "Nữ hoàng quảng cáo", khi làm đại diện hơn 200 nhãn hàng. Năm 2018, cô vào top 500 nhân vật ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya trong phim "The Crown Princess" (Duyên trời định) năm 2018. Video: CH3

Từ đầu năm đến nay, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc chọn Việt Nam là điểm đến nghỉ dưỡng, như gia đình tài tử Ahn Jae Wook, vợ chồng diễn viên Nam Bora, diễn viên Chae Soo Bin, Kwon Nara. Đạo diễn Trương Kỷ Trung, 75 tuổi, cùng vợ và các con du lịch Đà Nẵng, TP HCM dịp Tết Nguyên đán 2026. Tài tử Triệu Văn Trác từng đưa vợ con du xuân Phú Quốc. Tháng 8 năm ngoái, Kao Supassara - sao phim ăn khách Tuổi nổi loạn Thái Lan - nghỉ hè cùng người thân ở biển Khánh Hòa. Tháng 4/2025, minh tinh Taew Natapohn - đóngNữ thần rắn - cùng mẹ dạo chơi danh thắng Hà Nội như Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn.

Tài tử Jung Il Woo - nam chínhGia đình là số một- từng phượt Sapa bằng xe máy, leo đỉnh Fansipan, dạo chơi phố cổ Hà Nội, ăn phở, uống cà phê sữa, thưởng thức bia hơi cùng các món bình dân ở quán vỉa hè. Ngoài ra, anh còn thăm Hội An, Đà Nẵng, đội nón lá và học nói tiếng Việt.