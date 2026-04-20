Trang Pháp tiếp tục làm đội trưởng, sẽ bứt phá ở Công diễn 2 'Đạp Gió 2026'?

Đêm Công diễn 1 - "Đạp Gió 2026" vừa qua trở thành tâm điểm tranh cãi khi đội của Trang Pháp thất bại trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Trên sân khấu, đội Trang Pháp trình diễn ca khúc "Nghệ thuật gia vĩ đại", một bản hit của Thái Y Lâm. Dù mang đến tiết mục được đánh giá cao về cả phần nhìn lẫn chuyên môn, đội Trang Pháp chỉ nhận 824 điểm, thấp hơn đối thủ là đội Lý Tiểu Nhiễm.

Thất bại ở vòng đầu khiến đội Trang Pháp buộc phải bước vào vòng đấu đội trưởng với đội Tiêu Tường, nhóm vốn xếp cuối ở lượt thi trước. Trong màn đối đầu 1-1 với ca khúc "Là anh", Tiêu Tường giành 472 phiếu, vượt Trang Pháp (437 phiếu). Kết quả này khiến đội nữ ca sĩ Việt Nam buộc phải loại một thành viên theo luật. Cái tên phải dừng cuộc chơi là Duy Nina. Trên sân khấu, Trang Pháp cùng hai đồng đội bật khóc nức nở.

Đạp Gió 2026 bước sang giai đoạn chia đội và chọn bài cho Công diễn 2. Đây là chặng chuyển quan trọng của mùa giải, khi các thí sinh bắt đầu sắp xếp lại đội hình cho vòng thi mới, dự kiến lên sóng vào ngày 24 và 25/4. Tài khoản chính thức của chương trình cũng xác nhận tập 3 có nội dung chính là "chia nhóm, chọn bài cho Công diễn 2".

Trong chặng mới này, Trang Pháp tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng. Việc tiếp tục giữ vị trí đội trưởng cho thấy Trang Pháp vẫn nằm trong nhóm thí sinh có vai trò nổi bật ở cấu trúc thi đấu của chương trình. Phần chia đội của Công diễn 2 cũng khiến hành trình của Trang Pháp tiếp tục được bàn luận. Đội hình của Trang Pháp dần được hình thành với sự góp mặt của An Kỳ, Đào Hân Nhiên và Hoàng Xán Xán.

Chi tiết này khiến phần chia đội của Trang Pháp trở thành một trong những điểm được chú ý sau tập phát sóng mới. Trong các vòng thi theo đội hình, giai đoạn lập đội không chỉ là bước chuẩn bị chuyên môn, mà còn phản ánh khá rõ chiến thuật, mức độ kết nối và cách các thí sinh nhìn nhận nhau trong cuộc đua. Bởi vậy, việc Trang Pháp tiếp tục làm đội trưởng nhưng phải chờ đội hình hoàn thiện muộn hơn cũng tạo thêm sự tò mò về hướng đi của cô ở vòng này.

Dù vậy, với một đội hình mới, Công diễn 2 cũng mở ra cơ hội để Trang Pháp làm mới màu sắc sân khấu của mình. Sau một vòng đầu tiên nhiều áp lực, chặng mới có thể xem là thời điểm để nữ ca sĩ điều chỉnh chiến lược, thử nghiệm thêm cách phối hợp và tạo ra một phần trình diễn khác biệt hơn.

Cũng từ bối cảnh đó, Công diễn 2 mang ý nghĩa khá đặc biệt với Trang Pháp. Nhìn tổng thể, hành trình của Trang Pháp tại "Đạp Gió 2026" đang bước vào giai đoạn đáng chú ý hơn. Sau tập chia đội ngày 17/4, điều khán giả chờ đợi nhất lúc này là đội hình mới của Trang Pháp sẽ được định hình ra sao trên sân khấu Công diễn 2, và liệu vòng thi sắp tới có thể trở thành bước ngoặt mới cho đại diện Việt Nam tại chương trình này.