Trang Pháp múa cột, treo ngược người gây sốt ở Trung Quốc

Ở vòng mở màn cá nhân, Trang Pháp mang đến sân khấu Chị đẹp ca khúc Moonlight. Tiết mục nhận nhiều lời khen do kết hợp vũ đạo, múa cột chuyên nghiệp, khả năng thanh nhạc. Màn trình diễn thuyết phục đã giúp cô vượt qua đối thủ Trương Mông với điểm số sát nút 382/379, khẳng định thực lực trước dàn thí sinh quốc tế.

Màn múa cột giúp Trang Pháp lập cú đúp 3 từ khóa hot search trên Weibo, đặc biệt là các chủ đề về kỹ năng múa cột (xếp vị trí thứ 6). Trên Xiaohongshu, từ khóa về quán quân Đạp gió bản Việt cũng thu hút hơn một triệu lượt xem. Tại Việt Nam, "hiệu ứng Trang Pháp" lên xu hướng trên Threads và 4 từ khóa thịnh hành trên TikTok.

Trang Pháp cũng là một trong 10 đội trưởng tại Công diễn 1, dẫn dắt đội hình gồm hai gương mặt thực lực gồm Giang Ngữ Thần và Duy Nina.

Giang Ngữ Thần (sinh năm 1987) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc), chủ nhân bản hit Trang giấy cuối cùng. Cô còn được mệnh danh là "nàng thơ" của Châu Kiệt Luân khi từng góp mặt trong nhiều dự án âm nhạc của Ông hoàng Cpop. Duy Nina (sinh năm 1990) là nữ MC người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương) dày dặn kinh nghiệm, từng cầm trịch nhiều chương trình lớn của đài Hồ Nam và CCTV.

Sự kết hợp của bộ ba này càng khiến khán giả kỳ vọng khi nhóm lựa chọn trình diễn Đại ảo thuật gia, siêu hit gắn liền với tên tuổi của Thái Y Lâm. Ca khúc từng gây sốt tại show Anh trai vượt mọi chông gai, đòi hỏi kỹ thuật dàn dựng và biểu diễn cao.

Hiện khán giả có thể theo dõi trực tiếp Chị đẹp đạp gió 2026 thông qua nền tảng MangoPlus, với hình thức livestream toàn bộ nội dung hậu trường và sân khấu biểu diễn. Việc phát sóng đồng thời này cho phép người xem tiếp cận chương trình theo thời gian thực, đồng thời theo dõi song song quá trình sản xuất, yếu tố trước đây thường không được công bố. Các hoạt động tương tác như bình luận, bình chọn trong thời gian thực cũng giúp khán giả trở thành một phần của chương trình.

Thành công bước đầu của Trang Pháp kiến tạo cơ hội để nghệ sĩ Việt vươn tầm quốc tế. Sự đồng hành đa nền tảng và tầm nhìn kết nối toàn cầu góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra quốc tế.

Với việc giành chiến thắng ở vòng cá nhân và được lựa chọn vào nhóm đội trưởng sau Công diễn 1, Trang Pháp đang có khởi đầu thuận lợi. Những kết quả bước đầu này được xem là nền tảng để nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện vai trò và chiến lược cá nhân trong các vòng thi tiếp theo.