Trang Pháp thua sốc, khóc nức nở tại show 'Đạp gió'

Tối 11/4, đêm công diễn đầu tiên của Đạp gió 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi khi đội của Trang Pháp thất bại trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Dù mang đến tiết mục được đánh giá cao về cả phần nhìn lẫn chuyên môn, đội Trang Pháp chỉ nhận 824 điểm, thấp hơn đối thủ là đội Lý Tiểu Nhiễm - nhóm bị nhiều ý kiến chê “mờ nhạt, thiếu điểm nhấn”. Kết quả này lập tức thổi bùng nghi vấn về tính minh bạch của chương trình.

Màn “lột xác” bất ngờ, kết quả thua sốc

Trên sân khấu, đội Trang Pháp trình diễn ca khúc Nghệ thuật gia vĩ đại, một bản hit của Thái Y Lâm. Tiết mục gây ấn tượng với ý tưởng thiên nga trắng – đen, dàn dựng công phu và phần trình diễn đồng đều.

Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước đó, nhóm còn bị đánh giá là “thảm họa” trong buổi tổng duyệt vì quên lời, lệch nhịp và phát âm tiếng Trung chưa rõ. Tuy nhiên, sự tiến bộ nhanh chóng đã giúp họ “lột xác”, nhận nhiều lời khen khi lên sóng chính thức.

Ngay sau khi phát sóng, tiết mục nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo, nhiều khán giả ghi nhận nỗ lực của Trang Pháp khi phải xử lý ca khúc tiếng Trung trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Thất bại ở vòng đầu khiến đội Trang Pháp buộc phải bước vào vòng đấu đội trưởng với đội Tiêu Tường, nhóm vốn xếp cuối ở lượt thi trước.

Trong màn đối đầu 1-1 với ca khúc Là anh, Tiêu Tường giành 472 phiếu, vượt Trang Pháp (437 phiếu). Kết quả này khiến đội nữ ca sĩ Việt Nam buộc phải loại một thành viên theo luật.

Cái tên phải dừng cuộc chơi là Duy Nina. Trên sân khấu, Trang Pháp cùng hai đồng đội bật khóc nức nở. Nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động khi chứng kiến thành viên rời đi ngay từ vòng đầu. Sau khi bị loại, Duy Nina thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không biết tiêu chí chấm điểm của sân khấu này là gì”.

Trang Pháp đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn đến Duy Nina: "Chị thực sự là một người chị tuyệt vời. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên của hành trình này. Em yêu các chị rất nhiều".

Khán giả bức xúc, nghi vấn show dàn xếp

Nghi vấn càng bị đẩy lên cao khi một livestream tại Việt Nam vô tình hiển thị sớm kết quả vòng đấu đội trưởng trùng khớp với kịch bản Trang Pháp thất bại. Điều này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về khả năng kết quả đã được dàn xếp.

Trước phản ứng dữ dội, đơn vị phát hành tại Việt Nam lên tiếng xin lỗi, cho biết đây chỉ là lỗi kỹ thuật do hiển thị nhầm phương án đồ họa, không phản ánh kết quả được định sẵn.

Sau khi chương trình lên sóng, hàng loạt từ khóa liên quan đến kết quả thi leo lên top tìm kiếm Weibo. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất bình, cho rằng tiết mục của đội Trang Pháp vượt trội hơn nhưng lại nhận kết quả thấp.

"Diễn tốt hơn hẳn mà vẫn thua, không hiểu tiêu chí chấm điểm là gì”; “Ít nhất phần nhìn và dàn dựng của đội Trang Pháp cũng vượt trội”; “Nếu đây là kết quả công tâm thì thật khó thuyết phục”.... là bình luận của nhiều khán giả.

Không ít ý kiến gay gắt thậm chí kêu gọi tẩy chay chương trình, đặt dấu hỏi về tính minh bạch của luật chơi lẫn cách chấm điểm: "Xem mà có cảm giác kết quả đã được định sẵn”; “Cách chấm điểm quá khó hiểu”; “Nên đổi tên chương trình là thi chị đẹp nổi tiếng"...

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng luật chơi và yếu tố bình chọn từ khán giả bản địa có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả, đặc biệt với thí sinh quốc tế như Trang Pháp.

Trang Pháp bị nhận định thua thiệt về độ nhận diện tại thị trường Trung Quốc, trong khi cơ chế bình chọn trực tiếp phụ thuộc lớn vào khán giả bản địa. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa cũng khiến cô gặp khó trong việc tạo lợi thế.