Mỹ nam từ chối phim Trấn Thành để hóa thân thành "tổng tài" triệu view

Cái tên Võ Điền Gia Huy đang phủ sóng rộng khắp các phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội khi series "Vì mẹ anh phán chia tay" tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. Đảm nhận vai Triệu Phú – một thiếu gia đối mặt với những rắc rối tình cảm từ sự áp đặt của gia đình, nam diễn viên đã chinh phục hoàn toàn công chúng trẻ bằng lối diễn xuất tự nhiên. Với cột mốc ấn tượng hơn 400 triệu lượt xem chỉ sau một tháng ra mắt, tác phẩm không chỉ khẳng định thành công về mặt thương mại mà còn cho thấy sức hút khó cưỡng của mỹ nam gốc Tây Ninh.

Tạo hình nam sinh trung học của Võ Điền Gia Huy

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng

Điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất chính là visual “phát sáng” của Gia Huy. Trong những phân cảnh học đường, dù diện áo sơ mi trắng đơn giản, tóc đen gọn gàng và gương mặt gần như để mộc, anh vẫn toát lên “vibe” nam thần thanh xuân rạng rỡ. Đặc biệt, lối diễn xuất bằng ánh mắt và thần thái lãng mạn tự nhiên giúp anh làm chủ khung hình, biến những cảnh quay đời thường trở nên ấn tượng và giàu cảm xúc

Đáng chú ý hơn cả là tuổi thật của nam diễn viên. Sinh năm 1996, thực tế Võ Điền Gia Huy đã chạm ngưỡng 30, nhưng khi hóa thân thành học sinh trung học, anh vẫn mang lại sự trẻ trung, năng động mà không hề tạo cảm giác “lệch pha”. Chính nét diễn nhẹ nhàng, phong thái tự nhiên đã giúp anh xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, khiến không ít người xem ngỡ ngàng khi biết anh đã là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm thay vì là một tân binh Gen Z.

Võ Điền Gia Huy thủ vai không tặc trong

Ít ai biết rằng, để tập trung toàn lực cho vai diễn Triệu Phú, Võ Điền Gia Huy đã phải lỡ hẹn với dự án phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành. Nam diễn viên chia sẻ anh có chút tiếc nuối khi không thể góp mặt trong một dự án lớn của đàn anh, nhưng anh hài lòng với lựa chọn của mình. Đối với Gia Huy, mỗi vai diễn đều là một cái duyên và anh luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho lịch trình của đoàn phim mà mình đã cam kết.

Sự thành công của "Vì mẹ anh phán chia tay" đã bù đắp xứng đáng cho những gì anh đã bỏ lỡ. Nó không chỉ giúp anh làm mới hình ảnh theo hướng trẻ trung hơn mà còn khẳng định khả năng bảo chứng lượt xem cho các dự án phim digital.

Võ Điền Gia Huy của đời thường là một chàng trai nam tính, sở hữu phong cách thời trang hiện đại và gu thẩm mỹ tinh tế. Anh không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài mà còn bởi sự khiêm tốn và cầu thị trong nghề nghiệp. Trước những tin đồn “phim giả tình thật” với Tam Triều Dâng, Gia Huy luôn đón nhận với tâm thế cởi mở: “Nếu khán giả tin giữa chúng tôi có gì đó, tức là vai diễn đã thành công”.