Mỹ nam phim Việt khiến khán giả tiếc nuối vì lên hình quá ít

Dù không đảm nhận vai chính, Trần Ngọc Vàng vẫn là cái tên gây chú ý trong bộ phim "Vì mẹ anh phán chia tay" của VieOn nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất ngày càng tiến bộ. Thời lượng xuất hiện không nhiều nhưng nam diễn viên trẻ vẫn để lại ấn tượng rõ nét, thậm chí mức độ yêu thích không kém cạnh nam chính.

Trong phim, Trần Ngọc Vàng vào vai Phan Minh – một thiếu gia điềm đạm, ấm áp, luôn đối xử chân thành với những người xung quanh. Dù có tham vọng điều hành công ty, nhân vật này vẫn lựa chọn cạnh tranh công bằng với Triệu Phú thay vì dùng thủ đoạn. Chính hình tượng hiền lành, tử tế này giúp Phan Minh trở thành mẫu nhân vật được nhiều khán giả nữ yêu thích.

Trần Ngọc Vàng ghi điểm nhờ lối diễn tiết chế, khắc họa rõ sự kìm nén qua ánh mắt và biểu cảm. Nhân vật hiện lên vừa lý trí, vừa mang nhiều tổn thương, từ đó tạo được sự đồng cảm với người xem. Đạo diễn Vũ Khắc Tuận nhận xét: “Với Trần Ngọc Vàng, tôi đánh giá rất cao cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Vàng có ý thức rõ ràng trong cách xây dựng nhân vật, luôn chủ động trao đổi trước mỗi cảnh quay”.

Không phải nam chính, song Trần Ngọc Vàng vẫn thu hút người xem nhờ gương mặt góc cạnh, visual sáng và thần thái chững chạc. Việc xuất hiện với thời lượng hạn chế cũng khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình cũng như sự tiến bộ trong diễn xuất của anh qua từng dự án.

Trước đó, nam diễn viên góp mặt trong phim trăm tỷ "Tử chiến trên không" với vai cơ phó Khanh - người luôn đồng hành cùng cơ trưởng Phong trong những khoảnh khắc quyết định.

Anh được đánh giá là đã làm tốt cả những phân đoạn tình cảm lẫn hành động trong phim.

Hồi đầu năm 2025, Trần Ngọc Vàng gây chú ý với khán giả khi vào vai nam chính trong "Yêu nhầm bạn thân" - bản remake của tác phẩm điện ảnh Thái Lan "Friendzone", đóng cặp với Kaity Nguyễn.

Sinh năm 1998, Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và từng giành Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020.

Anh bắt đầu được chú ý khi tham gia phim điện ảnh “Chồng người ta” (2020), sau đó đảm nhận vai chính trong “Người cần quên phải nhớ” – dự án từng được kỳ vọng nhưng không đạt thành công về doanh thu.

Dù có giai đoạn liên tiếp góp mặt trong nhiều phim chưa đạt thành tích phòng vé như mong đợi, Trần Ngọc Vàng vẫn kiên trì theo đuổi nghề. Anh không ngừng làm mới bản thân, lựa chọn đa dạng vai diễn để cải thiện khả năng diễn xuất.