Đời thực làm mẹ đơn thân trong bình dị của nữ diễn viên 'vũ trụ' VFC nổi tiếng phim giờ vàng

Phan Minh Huyền của những tháng cuối năm 2025 đã có vai diễn Ngân gây chú ý với khán giả trong "Cách em 1 milimet". Điều đáng nói, đây là vai diễn làm mẹ đầu tiên của Phan Minh Huyền.

Nhờ trải nghiệm làm mẹ trong cuộc sống nên Phan Minh Huyền đã có một vai diễn thành công và được khán giả ghi nhận trong "Cách em 1 milimet". Trước đó, cách đây vài năm, Phan Minh Huyền cũng thành công với vai Vân Trang trong "Thương ngày nắng về". Vai diễn này được đánh giá là rất nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp. Vì vậy, Phan Minh Huyền coi đây là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn này.

Dù rất áp lực nhưng Phan Minh Huyền tự tin sẽ đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua vai diễn này. Cô tiết lộ bản thân đã chăm chút cho Vân Trang của "Thương ngày nắng về" đến mức khi cảm thấy thoại chưa đạt cảm xúc như cô muốn, cô đều xin đạo diễn cho mình được lồng tiếng lại làm sao đạt thì thôi.

Không chỉ vai diễn Vân Trang của "Thương ngày nắng về", Phan Minh Huyền còn hot trên sóng giờ vàng với phim "Tình yêu và tham vọng". Trong dự án này, cô đảm nhận vai Phương, bạn thân của Linh trong phim. Nhân vật được miêu tả rất cá tính, trượng nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người. Vì thế, để hóa thân vào nhân vật, bà mẹ một con phải cắt tóc tomboy.

Ngoài 2 dự án phim đình đám trên của VFC, nữ diễn viên 9X đời đầu quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Lời thì thầm từ quá khứ, Trái tim có nắng hay Giao mùa, Chạy trốn thanh xuân...

Có một sự nghiệp thành công trên phim sóng giờ vàng của VTV nhưng đời tư Phan Minh Huyền cũng gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, cô coi đó là chuyện của quá khứ và người đẹp nhiều năm qua chọn cách làm một bà mẹ đơn thân bình yên. Cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có và điều đặc biệt, nữ diễn viên có cách nuôi dạy và quan tâm con khiến nhiều phụ nữ sau ly hôn nên học.

Đó là dù bận rộn hay vất vả như thế nào cô cũng ở bên con và dành thời gian cho con. Điều đặc biệt, cô giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ để con luôn được yêu thương, chăm sóc. Nói về bố mẹ chồng cũ, Phan Minh Huyền chia sẻ với Gia đình&Xã hội: "May mắn con trai tôi vẫn nhận được sự yêu thương từ ông bà nội, ông bà ngoại. Hai gia đình vẫn rất hòa thuận và yêu thương Nem (tên ở nhà của con trai Phan Minh Huyền). Sau ly hôn, tôi và chồng cũ cùng gia đình bên nội của con vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thậm chí, tôi và anh ấy vẫn tâm sự về những điều trong cuộc sống. Tôi cũng dành lời cảm ơn đến ông bà nội của con, ông bà rất tuyệt vời".

Hiện tại, ngoài dành thời gian cho công việc, Phan Minh Huyền không quan tâm đến chuyện khác ngoài chăm sóc con. Con trai đang bước vào tuổi tiền dậy thì, cũng như bao người mẹ khác, Phan Minh Huyền luôn cảm thấy lo lắng bởi theo cô hiện tại mọi thứ không dễ dàng như xưa. "Tôi lo lắng chứ, bởi dạy con về tư duy trong cuộc sống không dễ. Nhiều cái rất phức tạp nên dù công việc bận rộn như thế nào, tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Đó là bản thân tôi cố hết sức giúp con thôi, còn mỗi con người đều có số phận riêng. Tôi chỉ mong con tôi lớn lên là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy là đủ rồi", nữ diễn viên "Cách em 1 milimet" chia sẻ.