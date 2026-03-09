Một phụ nữ khoảng 30 tuổi nghi nã 10 phát đạn vào nhà Rihanna

Theo tờ Los Angeles Times, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 13h21 ngày 8/3 (giờ địa phương) tại khu Post Office thuộc Beverly Hills. Đoạn ghi âm tổng đài của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) tiết lộ nghi phạm đã xả hàng loạt phát súng nhắm thẳng vào cơ ngơi của nữ nghệ sĩ.

Nghi phạm được xác định là một phụ nữ tầm 30 tuổi. Đáng chú ý, người này ngồi ngay trong một chiếc xe Tesla màu trắng đỗ bên kia đường để thực hiện hành vi manh động. Ngay sau khi gây án, cô ta tăng ga bỏ trốn theo hướng Nam trên tuyến đường Coldwater Canyon Drive. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã mau chóng tóm gọn đối tượng.

Biệt thự của ca sĩ Rihanna tại Beverly Hills vừa trúng khoảng 10 phát đạn trưa 8/3. IG.

Hiện tại, danh tính thủ phạm cũng như động cơ nổ súng vẫn đang được cơ quan điều tra giữ kín. Rất may mắn, trung sĩ Jonathan de Vera xác nhận vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong nào, dù một viên đạn đã xuyên thủng bức tường của ngôi nhà.

Nguồn tin nội bộ cho biết Rihanna đang có mặt ở nhà vào chính khoảnh khắc những tiếng súng vang lên. Căn biệt thự này là tổ ấm của cô cùng bạn trai ASAP Rocky. Họ đang chăm sóc ba con nhỏ, trong đó em bé út mới chào đời hồi tháng 9/2025. Cảnh sát đang làm rõ xem liệu có thêm thành viên nào khác chứng kiến vụ việc lúc đó hay không.

Đây hoàn toàn chẳng phải lần đầu tiên sự an toàn của giọng ca gốc Barbados bị đe dọa. Quay lại năm 2018, một người đàn ông tên Eduardo Leon từng ngang nhiên đột nhập vào dinh thự của cô ở Hollywood Hills lúc gia chủ vắng mặt. Kẻ này thản nhiên lưu lại bên trong suốt 12 tiếng đồng hồ trước khi bị một trợ lý phát hiện. Eduardo Leon sau đó nhận tội quấy rối, lĩnh án phạt cấm tiếp cận nữ nghệ sĩ trong vòng 10 năm.

Cảnh sát giăng dây tại khu vực nhà Rihanna. NYP.

Ở tuổi 38, Rihanna không chỉ là một huyền thoại âm nhạc với hơn 250 triệu bản thu được tiêu thụ toàn cầu, mà còn là một nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản ròng khoảng một tỷ USD. Dù nắm trong tay tài sản khổng lồ cùng vô số giải thưởng danh giá, cô vẫn thỉnh thoảng phải đối mặt với những nguy cơ an ninh rình rập.

Vài năm trở lại đây, chủ nhân bản hit Umbrella tập trung phần lớn thời gian điều hành thương hiệu mỹ phẩm Fenty cùng việc chăm lo cho gia đình nhỏ. Vụ nổ súng vừa qua chắc chắn sẽ buộc nữ tỷ phú phải thắt chặt hệ thống an ninh bảo vệ bản thân cùng các con.