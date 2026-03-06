Emma Watson hẹn hò tỷ phú Mexico

Trong loạt ảnh, Emma Watson và Gonzalo Hevia Baillères thoải mái thể hiện cử chỉ âu yếm dành cho nhau. Cả hai ăn mặc giản dị trong buổi đi chơi. Sau khi rời sân bay, họ được trông thấy đi ăn tối và dạo phố tại Mexico City.

Emma Watson và Gonzalo Hevia Baillères tình tứ ở sân bay. Ảnh: Backgrid

Tin đồn hẹn hò xuất hiện từ cuối năm 2025, khi Watson được cho là đi cùng Hevia Baillères tại Courchevel - khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở dãy Alps, nơi nhiều người nổi tiếng thường tới nghỉ dưỡng vào mùa đông. Sau đó, cả hai cùng xuất hiện tại Punta Mita - khu nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ Thái Bình Dương của Mexico.

Emma và doanh nhân Mexico tại nhà hàng. Ảnh: Backgrid

Baillères xuất thân từ một trong những gia đình giàu có bậc nhất Mexico và được xem là người thừa kế khối tài sản trị giá hàng tỷ USD. Doanh nhân này là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của HBeyond - công ty đầu tư tập trung vào các công nghệ đột phá với văn phòng tại Miami, New York City và Mexico City. Trước đó, anh từng điều hành INSAITE - một công ty trí tuệ nhân tạo, đồng thời sáng lập doanh nghiệp logistics Lok, sau này phát triển thành mạng lưới tủ khóa thông minh lớn nhất Mỹ Latinh.

Anh từng hẹn hò với ngôi sao nhạc pop người Mexico Belinda từ năm 2022 đến năm 2024. Dù có vị thế đáng chú ý trong giới kinh doanh, anh vẫn giữ đời sống cá nhân khá kín tiếng.

Về phía Emma Watson, diễn viên nổi tiếng toàn cầu với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Trong những năm gần đây, cô dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động xã hội và học thuật, đặc biệt là các sáng kiến về bình đẳng giới cùng UN Women.

Khác với nhiều ngôi sao Hollywood, Watson luôn giữ kín đời sống tình cảm. Diễn viên từng chia sẻ rằng cô coi trọng sự riêng tư và cố gắng duy trì ranh giới rõ ràng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp trước công chúng. Vì vậy, những lần hiếm hoi cô xuất hiện thân mật cùng một người đàn ông thường nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Giai đoạn 2021 - 2023, Watson từng có mối quan hệ với Brandon Green - con trai của ông trùm bán lẻ thời trang Philip Green. Trước đó, ngôi sao người Anh yêu doanh nhân Leo Robinton, Brendan Wallace, tài tử Glee Chord Overstreet, chuyên gia công nghệ William Knight...