Mối nguy khi người nổi tiếng không biết giữ mình

Khán giả cần tỉnh táo

Vũ Xuân Bình - rapper Bình Gold (trú tại Hải Phòng) - bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản hôm 26/7. Trước đó, rapper này điều khiển ô tô lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tổ công tác cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện Bình Gold dương tính với chất ma túy.

Bình Gold sở hữu kênh cá nhân hơn một triệu lượt theo dõi, là chủ nhân một số bản rap nổi tiếng trong giới trẻ. Hình ảnh của rapper này gắn với những nội dung khoe mẽ, tục tĩu, phản cảm. Các MV của Bình Gold thường xây dựng nhân vật phô trương, thể hiện lối sống xa hoa một cách quá đà và lạm dụng hình ảnh, ngôn ngữ 18+. Nội dung này dễ dàng tiếp cận bộ phận khán giả trẻ đang trong quá trình hình thành nhân cách, định hình phong cách sống.

Bình Gold là rapper đầy tai tiếng, có nhiều sản phẩm âm nhạc phản cảm.

Vụ việc Bình Gold bị bắt một lần nữa báo động về chuẩn mực đạo đức của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ứng xử của người nổi tiếng như Bình Gold cũng tác động lớn đến những người từng theo dõi và tiếp nhận sản phẩm âm nhạc của rapper này.

Chuyên gia truyền thông Võ Quốc Hưng - Giám đốc tăng trưởng của Tonkin Media - nhận định nhiều rapper có xu hướng tự nhận và được khán giả nhìn nhận là người thể hiện tiếng nói của giới trẻ, phản ánh cuộc sống thực tế qua âm nhạc.

Khi vi phạm pháp luật, hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ bị tổn hại. Ở trường hợp của Bình Gold, những người từng hâm mộ, tung hô phong cách sống và sản phẩm âm nhạc của rapper này cũng chịu ảnh hưởng. Nếu không tỉnh táo, công chúng có thể vô tình tiếp nhận thông điệp sai lệch rằng hành vi bất hợp pháp vẫn được chấp nhận.

"Khán giả trẻ dễ dàng học theo lối sống của nghệ sĩ vì coi đó là xu hướng mà không nhận thức được hậu quả pháp lý hoặc sức khỏe. Điều này đặt ra vấn đề bức thiết là cần đặt các nghệ sĩ - đặc biệt là giới underground - vào diện quản lý chặt chẽ để tránh tác động tiêu cực. Cũng cần thêm biện pháp giáo dục giới trẻ cách phân biệt giữa nghệ thuật và thực tế", chuyên gia nói.

Đề xuất cấm sóng tuyệt đối với các trường hợp vi phạm nặng hoặc tái phạm

Nếu không "giữ mình", nghệ sĩ khó giữ được môi trường nghệ thuật trong sạch, có trách nhiệm.

Chuyên gia truyền thông đề xuất dùng luật để điều chỉnh ngành giải trí, cụ thể hóa trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ để giảm thiểu những hình tượng lệch lạc trong showbiz. Một số giải pháp được gợi ý là áp dụng hình phạt tài chính thật nặng, thậm chí yêu cầu cấm sóng tuyệt đối với các trường hợp vi phạm nặng hoặc tái phạm.

Ngoài ra, chuyên gia Võ Quốc Hưng đề xuất có chế tài buộc các công ty quản lý, đơn vị phát hành, cơ quan chủ quản phối hợp đào tạo nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sự nổi tiếng không thể chỉ được hiểu như ánh hào quang thuần túy, mà phải gắn với trách nhiệm xã hội.

Vụ việc Bình Gold báo động về chuẩn mực đạo đức của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trong thời đại mà tên tuổi có thể nổi lên nhờ một sản phẩm, nhưng cũng có thể sụp đổ chỉ vì một phút nông nổi, việc gìn giữ hình ảnh, đạo đức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương khẳng định nghệ sĩ là công dân, trước hết phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nếu nghệ sĩ vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định, làm gương cho công chúng. Nghệ sĩ càng nổi tiếng thì việc này càng phải thực hiện nghiêm, không có vùng cấm, không ngoại lệ.