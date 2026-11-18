Tham gia chương trình phỏng vấn trên YouTube Chớp nhanh: ống kính Mạn của MC Uông Mạn Linh, diễn viên Âu Dương Chấn Hoa lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Phó Khiết Nhàn - cháu gái "vua sòng bạc" Macau đời đầu Phó Lão Dung, người sở hữu gia tộc có khối tài sản ước tính hơn 10 tỷ HKD.

Trong buổi trò chuyện, Âu Dương Chấn Hoa một lần nữa nhắc lại nỗi uất ức khi nhiều năm qua bị dư luận xem là "bám váy vợ". Anh khẳng định, mọi chi phí trong gia đình sau khi kết hôn đều do một tay anh gánh vác. "Tôi làm việc vất vả như vậy, duy trì gia đình này, bao gồm việc mua và trả góp nhà cửa và thay đổi xe cộ, trong suốt 30 năm qua. Có rất nhiều người nói những lời khó nghe lắm, gọi tôi là 'vua ăn bám', 'bám váy vợ giàu'... Tôi chưa từng xài một xu nào của cô ấy!", tài tử bày tỏ.

Theo diễn viên, cuộc sống của anh đơn giản, không chi tiêu nhiều. "Tôi thực ra cũng chẳng tích trữ để dành gì nhiều, vẫn phải làm việc chứ. Không phải tôi không có tiền, mà chỉ vừa đủ cho cuộc sống cơ bản. Tôi không có yêu cầu quá cao, chẳng cần phải đeo vàng mang bạc. Ngay cả tiền cắt tóc tôi cũng tiết kiệm, toàn tự cắt", anh kể.

Âu Dương Chấn Hoa trò chuyện về cuộc sống hôn nhân sau 30 năm. Ảnh: HK01

Âu Dương Chấn Hoa cũng tâm sự về quyết định không sinh con, ngay từ ngày đầu kết hôn. Thời điểm mới cưới, hai người đều ở tuổi thuận lợi sinh nở nhưng tâm lý chưa sẵn sàng. "Dù mang cái vỏ bọc 30 tuổi, đầu tôi mới chỉ mười mấy tuổi thôi. Có rất nhiều thứ tôi chưa từng trải qua, cũng có rất nhiều thứ tôi còn chưa được chơi!".

Anh giải thích phải nỗ lực làm việc suốt nhiều năm mới bắt đầu dư dả đôi chút về tài chính nên hoàn toàn không muốn lập tức bị gánh nặng con cái trói buộc. "Mười mấy năm trời làm việc không ngừng nghỉ, làm việc rồi lại làm việc, đến tầm ba mươi mấy tuổi mới thoải mái hơn một chút, ăn uống không còn phải dòm giá nữa, cũng phải cho tôi thảnh thơi vài năm chứ! Trong cuộc đời, đâu phải sinh con xong là xong chuyện đâu, câu chuyện mới chỉ vừa bắt đầu thôi, kéo theo đó là một đống trách nhiệm phía sau", tài tử thổ lộ.

Đối với chuyện nối dõi tông đường, anh thẳng thắn chia sẻ hai bên gia đình đều rất cởi mở: "Bên nhà vợ tôi có áp lực với cô ấy không, tôi không biết, nhưng bên tôi thì chẳng có gì. Tôi và vợ thực ra đều rất sợ chăm trẻ con nữa... Còn giao cho người làm chăm thì không biết sẽ chăm thế nào, nên chúng tôi chọn thôi".

Âu Dương Chấn Hoa và vợ, Phó Khiết Nhàn. Ảnh: Weibo

Khi được hỏi không có con, lúc tuổi già ai sẽ chăm sóc, anh nói hai vợ chồng đã sớm lên kế hoạch cùng nhau vào viện dưỡng lão: "Đâu phải cứ phải ngồi xe lăn mới được vào đó, viện dưỡng lão bây giờ đẹp và sang trọng lắm! Cuộc sống có người lo từ A đến Z, có những cặp vợ chồng ngày nào cũng có thể ra ngoài chơi, nếu không ra ngoài thì bình thường có sẵn cơm ăn, có người phân sẵn thuốc cho uống. Dù nói là nối dõi tông đường hay gì đi nữa, có những chuyện không lường trước được... Cha mẹ đừng nên giữ cái tư tưởng nuôi con để phòng lúc tuổi già".

Nhìn lại nửa đời người, diễn viên cảm thấy biết ơn cuộc sống an yên, ổn định ở tuổi 60 hiện tại. Anh tự nhận mình là người "khổ trước sướng sau": "Người ta thường bảo đừng mong vận may đến khi còn quá trẻ, khổ trước sướng sau, thật không sai chút nào. Đến độ tuổi này của tôi rồi mới hiểu, dùng tiền để mua một thứ thì rất dễ, nhưng muốn đổi thứ đó lại thành tiền thì khó vượt xa tầm tưởng tượng! Bây giờ đến tuổi này rồi, muốn làm cái gì chưa chắc đã làm đúng, nên tốt nhất đừng có xài tiền bừa bãi".

Âu Dương Chấn Hoa (thứ hai từ phải sang) và đồng nghiệp TVB. Ảnh: HK01

Âu Dương Chấn Hoa (Bobby Au-Yeung) là diễn viên truyền hình nổi tiếng và được yêu thích bậc nhất màn ảnh Hong Kong. Không có ngoại hình mỹ nam chuẩn mực, anh ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước cùng nét duyên dáng, gần gũi riêng. Được mệnh danh là "Phúc tướng TVB", các bộ phim do anh đóng chính như Hồ sơ công lý, Lực lượng phản ứng, Bức màn bí mật hay Bằng chứng thép đều gặt hái thành công rực rỡ và đạt tỷ suất người xem ấn tượng. Sự nghiệp thăng hoa đã giúp anh nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế) TVB năm 2000 và nhận đề cử tại giải Emmy trong phim Cạm bẫy.

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh lừng lẫy, Âu Dương Chấn Hoa còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân 30 năm bền chặt, hạnh phúc cùng bà xã Phó Khiết Nhàn và lối sống thảnh thơi, tích cực ở tuổi U70.