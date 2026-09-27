Kim Kardashian và bạn trai tình tứ trên sông Seine

Trong những bức ảnh được Kardashian đăng trên Instagram hôm 26/9, cô trao cho Hamilton nụ hôn say đắm khi cả hai đi thuyền trên sông Seine ngang qua tháp Eiffel. Nữ tỷ phú 45 tuổi cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc cô tạo dáng quyến rũ trên thuyền dưới ánh đèn vàng lung linh.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton trong buổi hẹn hò ở Paris. Ảnh: Instagram

Kim Kardashian nổi bật trong bộ đầm ánh kim khoét sâu vòng một. Trong khi đó, Lewis Hamilton, 41 tuổi, diện áo ba lỗ đen, áo khoác dáng dài cùng tông kết hợp quần rộng và đeo nhiều dây chuyền kim cương.

Ngoài chuyến du ngoạn trên sông Seine để ngắm cảnh Paris về đêm, cặp sao còn tới xem buổi biểu diễn của Celine Dion tại thành phố. Kardashian cũng đăng loạt ảnh trong hành trình của cả hai qua Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Anh - quê nhà của Hamilton.

Cặp sao selfie trong chuyến đi chơi. Ảnh: Instagram

Đây không phải lần đầu Kardashian và Hamilton đến Paris, thành phố thường được mệnh danh là kinh đô tình yêu. Hai người lần đầu làm dấy lên tin đồn hẹn hò khi được chụp ảnh cùng vào một khách sạn ở Paris hồi đầu tháng 2.

Sau đó, mối quan hệ của họ tiếp tục nhận được sự chú ý khi cả hai nhiều lần đồng hành trong các chuyến đi. Kardashian từng tới Tokyo và Monaco - nơi cô tới cổ vũ bạn trai thi đấu. "Tôi rất vui khi cô ấy đến vào cuối tuần này và dành sự ủng hộ cho tôi", Hamilton nói về Kim trong cuộc họp báo sau cuộc đua hôm 7/6.

Cặp sao cũng dành nhiều thời gian cho gia đình tại Mỹ. Mùa hè vừa qua, Kardashian và Hamilton đã có chuyến đi đến Idaho và Hawaii cùng các con riêng của cô gồm North 13 tuổi, Saint 10 tuổi, Chicago 8 tuổi và Psalm 9 tuổi.

Kim và Lewis tình tứ trên bãi biển Hawaii. Ảnh: Instagram

Kardashian bắt đầu hẹn hò trở lại sau khoảng ba năm tập trung cho công việc và các con. Cô ly hôn rapper Kanye West năm 2021 sau bảy năm chung sống và có bốn con. Sau ly hôn, cô từng hẹn hò khoảng 10 tháng với danh hài Pete Davidson từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022. Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ cũng vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ bóng bầu dục Odell Beckham Jr. vào cuối năm 2023 nhưng cả hai không lên tiếng xác nhận.