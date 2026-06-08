'Mẹ chồng' Phương Oanh: Tỏa sáng thực sự chưa bao giờ nằm dưới ánh đèn sân khấu chói lòa

NSƯT Quách Thu Phương mới đây đã chia sẻ quan điểm hiện đại về cuộc sống của mình. Chị viết: "Tỏa sáng thực sự chưa bao giờ nằm ở ánh đèn sân khấu chói lòa. Sự rực rỡ lại hiện diện ở những điều tĩnh lặng nhất. Một nụ cười điềm nhiên khi đối mặt với bão giông, một cái cúi đầu khiêm nhường nhưng đầy kiêu hãnh và một sự thong dong bước đi trên con đường mình đã chọn. Một người phụ nữ tự tin không cần vay mượn ánh sáng từ những lời tán dương của thế giới ngoài kia. Cô ấy biết mình là ai, mình cần gì và trân trọng điều gì. Cô ấy tự tạo ra ánh sáng bằng cách sống chân thành, yêu thương trọn vẹn và không ngừng vun đắp cho khu vườn tâm hồn của chính mình. Và sự ngọt ngào ấy tuyệt nhiên không phải là yếu đuối. Đó là sự dịu dàng của nước. Khi cô ấy an tĩnh buông bỏ những ồn ào vô nghĩa để sống đúng với những giá trị cốt lõi".

Đúng như những gì nữ nghệ sĩ chia sẻ, ở đời thực, diễn viên "Hương vị tình thân" chọn cuộc sống thoải về tinh thần. Chị đầu tư rất chỉn chu cho nhan sắc và sức khỏe. Đó cũng là tinh thần chị muốn hướng đến phụ nữ.

Chính tinh thần ấy đã giúp NSƯT Quách Thu Phương luôn xinh đẹp và trẻ hơn so với tuổi.

Ở tuổi ngoài 40, NSƯT Quách Thu Phương vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng cân đối. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút riêng nhờ lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn ngoại hình, NSƯT Quách Thu Phương cho biết chị luôn ưu tiên chế độ sinh hoạt khoa học. Nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện đều đặn với các bộ môn phù hợp như yoga, gym và đi bộ. Việc vận động thường xuyên không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh việc tập luyện, NSƯT Quách Thu Phương đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống. Chị ưu tiên các thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đường. Nữ diễn viên cũng uống đủ nước mỗi ngày để duy trì làn da khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Một trong những bí quyết giúp NSƯT Quách Thu Phương giữ được vẻ ngoài rạng rỡ là tinh thần thoải mái. Sau những thăng trầm trong cuộc sống, chị học cách cân bằng cảm xúc, suy nghĩ tích cực và dành thời gian cho bản thân. Theo nữ diễn viên, vẻ đẹp bền vững không chỉ đến từ việc chăm sóc ngoại hình mà còn bắt nguồn từ sự bình yên trong tâm hồn.

Ngoài ra, NSƯT Quách Thu Phương luôn chú trọng chăm sóc da bằng các bước dưỡng cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Chị ưu tiên sự đều đặn thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp cầu kỳ.

Nhờ kết hợp chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thường xuyên cùng lối sống tích cực, NSƯT Quách Thu Phương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và phong thái cuốn hút ở tuổi U50. Đây cũng là lý do nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi mỗi khi xuất hiện trước công chúng.