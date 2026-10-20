Nghệ sĩ K-pop chật vật sau khi giải nghệ, phải vay nợ trang trải cuộc sống

Từng là thành viên nhóm nhạc fromis_9 ra mắt năm 2018, Roh Ji-sun luôn ghi nhớ khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, và cô luôn bị chú ý quá mức vào ngoại hình thay vì tài năng. Thậm chí cô cảm thấy không được tôn trọng vì những video và nhận xét chỉ tập trung vào "vòng một" hay vóc dáng và hình thể. Trong một lĩnh vực mà mà đôi khi yếu tố cá nhân bị xếp sau yêu cầu công việc, Roh Ji-sun cho biết các nghệ sĩ Hàn Quốc luôn chịu những kỳ vọng rất khắt khe về mặt hình ảnh, mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

“Tôi thích tự trang điểm và lựa chọn trang phục, tôi thích ngắm nhìn và tạo ra những thứ thật đẹp... Nhưng tôi đã học được rằng, việc muốn đẹp theo cách tôi thích và việc phải sống sao cho đẹp mắt người khác là hai chuyện khác nhau. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để hiểu được sự khác biệt đó", Roh Ji-sun chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Roh Ji-sun, cựu thành viên nhóm fromis_9. Nguồn: KoreaTimes

Tuy nhiên ngay cả khi rời xa sân khấu, Roh Ji-sun chưa thể sớm tìm thấy sự bình yên. Kết thúc hợp đồng độc quyền với Pledis Entertainment cuối năm 2024, Roh Ji-sun cùng một số thành viên cũng rời nhóm và fromis_9 chỉ còn hoạt động với 5 người. Khi đó Roh Ji-sun đã 27 tuổi, cô không muốn tiếp tục dựa dẫm vào người thân nên đã tìm cách vay tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng vì chưa có việc làm hay thu nhập ổn định vào thời điểm đó, cô không đủ điều kiện để vay.

Tương tự vấn đề mà không ít nghệ sĩ K-pop vấp phải sau khi giải nghệ, Roh Ji-sun đối mặt với khó khăn lớn về tài chính do thu nhập giảm sút. Cuối cùng, Roh Ji-sun đã phải dùng cách vay nợ thẻ tín dụng để chi trả cho các khoản chi phí sinh hoạt trước mắt, vay 3 triệu won (hơn 50 triệu đồng) mà không tính toán về lãi suất. Khi hạn mức vay tăng lên, cô liên tục vay thêm để trả nợ cũ. "Tôi từng nghĩ mình có thể sống được với số tiền đó trong 3-4 tháng", Roh Ji-sun chia sẻ cuối cùng cô phải mất khoảng 1 năm sau khi rời nhóm fromis_9 mới trả hết nợ.

Rời showbiz, Roh Ji-sun thường xuyên chia sẻ về cuộc sống trên trang cá nhân. Nguồn: Instagram

Câu chuyện gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Roh Ji-sun, liên quan đến nhóm fromis_9, là bê bối gian lận phiếu bầu trong chương trình tuyển chọn tài năng "Idol School" năm 2017, cũng là chương trình đã tạo ra nhóm fromis_9. Khi đó, Roh Ji-sun giành vị trí quán quân trong chương trình này và cô tin rằng kết quả đạt được là nhờ nỗ lực bản thân. Tuy nhiên, khi những cáo buộc thao túng xuất hiện sau đó, vụ bê bối đã khiến Roh Ji-sun rất bối rối và thậm chí làm lung lay niềm tin, khiến cô tự hỏi liệu mình có xứng đáng hay không.

Việc công khai nói về cảm xúc cá nhân cũng rất khó khăn với Roh Ji-sun, vì cô cho rằng càng giải thích thì những thí sinh đã bị tổn hại từ việc thao túng kết quả cuộc thi có thể càng chịu thêm đau khổ: “Những người làm điều sai trái là những cá nhân riêng biệt, nhưng bất cứ điều gì tôi nói, tên của một thí sinh bị tổn hại và tên của tôi cuối cùng lại xuất hiện cùng nhau trên truyền thông".

Sau khi rời nhóm fromis_9, Roh Ji-sun bắt đầu làm nội dung trên mạng xã hội, xây dựng hồ sơ cá nhân. Hiện tại Roh Ji-sun làm công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, trở thành người có sức ảnh hưởng (KOL) trong lĩnh vực làm đẹp. Cô tự mình quản lý mọi thứ từ lên kế hoạch, cho đến đặt lịch làm việc. "Đó là lựa chọn của chính tôi, nên không sao cả. Hiện tại, tôi đang tận hưởng cuộc sống", Roh Ji-sun chia sẻ.