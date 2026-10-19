MV 'Thầy dùi' của Hoàng Thùy Linh gây tranh luận về chất lượng

Sau hai ngày phát hành, MV thu về hơn 700 nghìn lượt xem trên kênh YouTube của ca sĩ, vào top 10 video thịnh hành tại Việt Nam. Tên ca khúc trở thành từ khóa gây "sốt", vào xu hướng tìm kiếm trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trở lại sau ba năm, Hoàng Thùy Linh cho biết MV đánh dấu chương âm nhạc mới khi cô cùng các cộng sự tìm cách "kể những câu chuyện đương đại từ vốn văn hóa Việt Nam". Về tổng thể, bài hát mang thông điệp nhắn nhủ mọi người đối đãi nhau bằng thiện ý, ứng xử có trách nhiệm.

Sản phẩm mới tiếp tục phát huy thế mạnh của Hoàng Thùy Linh trong việc sử dụng yếu tố văn hóa dân gian. Ca sĩ lấy cảm hứng từ hình ảnh "thầy dùi" - những kẻ hay gièm pha, xúi giục người khác gây xích mích, để mình ở giữa được lợi.

Nhạc phẩm thuộc dòng dance pop, pha trộn EDM và nhạc dân gian đương đại. Tương tự một số ca khúc cùng thể loại trước đó, Hoàng Thùy Linh đưa cách nói vè dân gian vào bài hát. Nhạc sĩ Khắc Hưng vận dụng chất liệu thành ngữ, tục ngữ để châm biếm thói hư tật xấu: "Ở đâu có chuyện ông ló mặt ra ngay/ Chém gió tuyệt vời, rất bay/ Nghiêng đằng đông rồi ngả đằng tây/ Chả cần ai mời cũng thấy mặt ở đây".

Một bộ phận khán giả đánh giá khâu dàn dựng hình ảnh, kỹ thuật quay công phu. Trong video dựng lên một thế giới giả tưởng hỗn loạn, trong đó con người bị cuốn vào lòng tham, sự đố kỵ, từ đó nảy sinh những cuộc tranh giành. Trên Threads, nhiều người nghe thích thú với cách êkíp diễn giải thành ngữ thành những tình huống trào phúng, như "chọc gậy bánh xe", "qua cầu rút ván", "ném đá giấu tay", "gắp lửa bỏ tay người", "đâm bị thóc chọc bị gạo". Ở góc độ chuyên môn, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét Hoàng Thùy Linh định hình được thẩm mỹ âm nhạc riêng, đánh giá cao êkíp ở việc lồng ghép tinh tế các yếu tố đồng dao, trò chơi dân gian trong sản phẩm mới.

Tạo hình của Hoàng Thùy Linh trong MV mới. Ảnh: Êkíp cung cấp

Dù vậy, về phần âm nhạc, nhiều luồng ý kiến nhận định giai điệu ca khúc chưa đủ bắt tai, thiếu sức gợi nhớ. Khán giả Phạm Vinh đánh giá tác phẩm chưa có phần điệp khúc ấn tượng bằng một số bản hit trước đó của ca sĩ, như Để Mị nói cho mà nghe, See tình.

Khâu phối khí của Thầy dùi bị cho còn ôm đồm, rối rắm. Khắc Hưng sử dụng tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, các bài vè, kết hợp cùng âm sắc và nhịp điệu của trống đương đại. Êkíp còn lồng ghép tiếng chim hót, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng gõ sạp cùng những âm thanh gợi nhắc đời sống. Khán giả Andy Nguyễn cho rằng việc ca từ kết hợp nhiều thành ngữ, cộng với phần phối khí có tiết tấu dồn dập, khiến nhạc phẩm về tổng thể khó tạo hứng thú nghe lại.

MV cũng vướng tranh luận ở việc sử dụng AI. Cuối video, ca sĩ giới thiệu bộ phận đảm nhận khâu AI, bên cạnh các nhân sự phụ trách kỹ xảo như CGI, VFX, 3D. Một số khán giả nói việc dùng AI dễ khiến MV thiếu dấu ấn sáng tạo cá nhân, trong khi nhiều người cho rằng không nên khắt khe, bởi sử dụng trí tuệ nhân tạo là xu thế trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc trên thế giới.

Khâu thời trang trong MV gây chú ý khi một trang phục bị cho có nhiều nét tương đồng với sáng tác của Omar Amor - một nhà thiết kế ở Geneve, Thụy Sĩ. Điểm giống nhau chủ yếu ở ý tưởng đính kết các dây đeo tai nghe lên áo. Stylist Hoàng Ku - phụ trách thời trang MV - cho biết anh chọn trang phục này của nhà thiết kế Đỗ Phúc Quyền vì phù hợp ý tưởng trong phân cảnh. Stylist sẽ trao đổi với hai tác giả để có thông tin đầy đủ trước khi đưa ra phản hồi.

Thiết kế trang phục đính kết dây đeo tai nghe trong MV của Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Êkíp cung cấp

Hoàng Thùy Linh, 38 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng tổng kết 10 năm ca hát. Album gây tiếng vang với âm hưởng dân gian đương đại phối nhạc điện tử, gồm các bản hit Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm. Thành công của album thứ tư - Link - tiếp tục giúp Hoàng Thùy Linh ghi dấu như một trong những tên tuổi đình đám nhất Vpop. Bản hit See tình tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Năm 2023, cô tổ chức concert Vietnamese tại TP HCM, thu hút khoảng 7.000 khán giả.