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Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập

Sự kiện: Sao Việt Trấn Thành

Trấn Thành khoe ảnh đi du lịch Ai Cập cùng bà xã Hari Won; vợ chồng Midu hẹn hò tại resort sang trọng; Kim Thư gợi cảm ở tuổi U50.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 1

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won khoe khoảnh khắc tình tứ ở Ai Cập.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 2

Cường Đôla ngọt ngào hôn bà xã Đàm Thu Trang trong buổi hẹn hò cuối tuần.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 3

Midu tận hưởng thời gian thảnh thơi bên ông xã doanh nhân tại một resort sang trọng ở Khánh Hoà.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 4

Hoa hậu Jennifer Phạm cùng hai con gái trải nghiệm làm gốm.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 5

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai thứ hai.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 6

Diễn viên Kim Thư khoe vẻ gợi cảm ở tuổi U50 với váy xẻ đến rốn.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 7

Ca sĩ Thanh Thảo được khen xinh như 'AI' khi hé lộ ảnh mới.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 8

Ca sĩ Minh Tuyết được khen mảnh mai, trẻ trung sau thời gian giảm cân thành công.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 9

Diễn viên Phương Trinh Jolie táo bạo với bikini quai mảnh khi đi du lịch cùng gia đình.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 10

Nhà Lý Hải - Minh Hà đăng bộ ảnh mới mừng sinh nhật con trai lớn Rio Hạo Nhiên.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 11

Thiên Ân, Kỳ Duyên diện trang phục đồng điệu dự sự kiện.

Ảnh sao 19/10: Trấn Thành - Hari Won tình tứ ở Ai Cập - 12

Bé Lisa và Anna, hai con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển, được khen xinh như hai búp bê khi diện đồ đôi.

Ảnh: FBNV

Nơi ăn sáng view 'triệu đô' của Trấn Thành - Hari Won
Nơi ăn sáng view 'triệu đô' của Trấn Thành - Hari Won

Ai Cập - Trấn Thành - Hari Won tận hưởng bữa sáng giữa thủ đô Cairo có lịch sử cả nghìn năm tuổi, với tầm nhìn hướng về các kim tự tháp cổ đại.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 23:57 PM (GMT+7)
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