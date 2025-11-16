Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời

Tối 15/11, Tuấn Hưng đăng bức hình chụp cùng mẹ hồi còn nhỏ và viết: "Nắm lấy tay con mẹ ơi. Con yêu mẹ". Sau đó ít tiếng anh chia sẻ tấm ảnh hoa sen màu đen trên trang cá nhân. Nhiều bạn bè, anh chị em đồng nghiệp như Phương Thanh, Bằng Kiều, Duy Mạnh, Tóc Tiên, Trung Quân... chia buồn với mất mát của nam ca sĩ. Theo thông tin từ đại diện gia đình, lễ tang được tổ chức vào ngày 17/11 tại Nhà tang lễ Bệnh viện TW Quân đội 108, lễ truy điệu và hỏa táng diễn ra cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Ca sĩ Tuấn Hưng và mẹ.

Nửa năm qua, Tuấn Hưng luôn túc trực để chăm sóc mẹ. Hồi tháng 7, anh cho biết quyết định cạo đầu, xuống tóc ở núi Yên Tử với mong muốn nguyện cầu cho mẹ có sức khỏe tốt hơn. Thời điểm đó, mẹ của Tuấn Hưng được điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. "Tóc có thể mọc lại, nhưng tuổi mẹ thì không. Xin cho mẹ mạnh mẽ thêm mỗi ngày. Xin cho con đủ lòng an để đi tiếp, vừa làm con trai hiếu nghĩa, vừa làm người đàn ông biết sống thật", ca sĩ từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau một thời gian, bà xuất viện về nhà. Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby thay nhau túc trực bên giường bệnh của mẹ. Nam ca sĩ hạn chế nhận show, dành phần lớn thời gian ở nhà cùng mẹ, tu tập tụng kinh. Từ đầu tháng 10 đến nay, Tuấn Hưng liên tục chia sẻ tâm trạng lo lắng về tình hình sức khỏe của mẹ. Hồi đầu tháng 11, anh phải hủy hai đêm diễn tại Berlin (Đức) và Budapest (Hungary), vội vã bay về nước sau khi hay tin bệnh tình mẹ trở nặng.

Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh vợ chăm sóc mẹ bên giường bệnh hồi tháng 10, khi anh có lịch công tác.

Ca sĩ nói từ ngày mẹ mắc bạo bệnh, anh hiểu rõ hơn thế nào là vô thường. Anh nói mẹ dạy anh vững vàng, tin vào nhân quả, sống trọn vẹn từng ngày với lòng biết ơn. "Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khỏe lại, con cũng chẳng ngần ngại. Nhưng con hiểu, mẹ không muốn con yếu đuối", ca sĩ chia sẻ. Tuấn Hưng cho biết, mỗi lần phải rời nhà để tham gia chương trình hay lưu diễn, anh đều bồn chồn, mong sớm được trở về.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt, từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hoạt động solo. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh gồm Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối gian, Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ...