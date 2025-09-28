'Nguyệt thảo mai' tái xuất, làm vợ Tuấn Hưng trong phim mới

Sau thời gian im ắng, Hà Hương sắp trở lại màn ảnh với vai diễn Phương Tứ trong phim Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Đóng cặp với cô trong tác phẩm này là ca sĩ Tuấn Hưng. Cả hai hóa thân một đôi vợ chồng tuổi trung niên, là con gái và con rể của NSND Thanh Hoa (vai bà Nga Tứ).

Đoàn phim tiết lộ Phương Tứ do "Nguyệt thảo mai" thể hiện là một phụ nữ sắc sảo, thực dụng, luôn tạo ra sóng gió trong gia đình còn người chồng tên Tá (Tuấn Hưng đóng) mang nhiều gánh nặng nợ nần. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ kết hợp trên màn ảnh, tạo ra nhiều mâu thuẫn, giằng xé, hứa hẹn gây bất ngờ cho khán giả.

Tuấn Hưng và Hà Hương đóng vợ chồng trong phim 'Bà đừng buồn con'.

Trở lại sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh, Hà Hương cho biết cô nhiều cảm xúc khi hóa thân Phương Tứ. "Phương Tứ hay Nguyệt đều mang trong mình những tâm tư của phụ nữ Việt. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu đặt vào đúng tình huống. Phương Tứ có những phân đoạn khá giống Nguyệt, chỉ khác ở lứa tuổi khác và nhiều sự trải đời hơn. Cô ấy đại diện cho tính nữ thời nay, giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai. Điều đó khiến tôi rất thích vai diễn này", Hà Hương nói.

Theo diễn viên, khi nhận vai Phương Tứ, cô nghiên cứu kỹ kịch bản để đặt mình vào vị trí nhân vật, tự hỏi bản thân sẽ làm gì khi rơi vào tình cảnh giống người phụ nữ ấy. Trường đoạn khiến Hà Hương ám ảnh nhất là lúc sóng gió ập đến, vợ chồng cô không lo nổi chuyện của mình, cũng không thể giúp được mẹ khi bà tìm đến.

"Tôi chỉ tái hiện một phần nhỏ nỗi niềm của phụ nữ nhưng cũng đã cảm thấy đau đến mức muốn bật khóc. Phụ nữ chỉ khi bị dồn đến đường cùng mới biết mình mạnh mẽ thế nào", Hà Hương bày tỏ.

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng có nhiều trải nghiệm thú vị trong lần đầu đóng vai một người chồng phải đối mặt nhiều vấn đề khó khăn. Tuấn Hưng cho biết ngoài âm nhạc anh còn yêu thích cả điện ảnh, hào hứng khi được thể hiện các nhân vật khác nhau. Trước Bà đừng buồn con, Tuấn Hưng từng tham gia một số dự án phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh như Cho một tình yêu, Đào, phở và piano.

Tạo hình của Hà Hương khi đóng nhân vật Phương Tứ.

Chân dài Nàng Mơ đang được chú ý ở Vietnam's Next Top Model 2025 có lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Cô đóng vai Trang - con gái của Hà Hương và Tuấn Hưng trong Bà đừng buồn con. Nàng Mơ được kỳ vọng sẽ mang năng lượng tươi trẻ của tuổi 19, tạo sự đối lập thú vị với dàn diễn viên gạo cội.

Bà đừng buồn con là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Tác phẩm khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Đạo diễn kỳ vọng bộ phim không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình mà còn nhắc nhở mọi người biết trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Ngoài Hà Hương, Tuấn Hưng và Nàng Mơ, Bà đừng buồn con quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ: NSND Thanh Hoa, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình... Phim với bối cảnh quay tại Hà Nội, dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 12/12.

Hà Hương sinh năm 1982, là nghệ sĩ múa của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua vai "Nguyệt thảo mai" trong bộ phim truyền hình Phía trước là bầu trời (2001). Vai diễn đã để lại dấu ấn đậm nét đến mức nhắc đến Hà Hương, nhiều người vẫn gọi cô là "Nguyệt thảo mai".

Sau Phía trước là bầu trời, Hà Hương ít đóng phim, chủ yếu dành thời gian cho sự nghiệp múa và công việc giảng dạy. Cô từng góp mặt trong một số vở kịch, chương trình nghệ thuật.

Chân dài Nàng Mơ diễn xuất cùng NSND Thanh Hoa trong bộ phim đầu tay.

Tuấn Hưng sinh năm 1978, từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn qua các ca khúc như Vũ điệu thần tiên, Anh nhớ em, Nắm lấy tay anh. Ngoài ca hát, Tuấn Hưng từng tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ. Năm 2024, ca sĩ được chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.