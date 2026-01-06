Mẹ ca sĩ Bằng Kiều lần đầu hé lộ lý do từ chối khi cố thi sĩ Hoàng Cầm hỏi cưới

Mẹ ca sĩ Bằng Kiều được cố thi sĩ Hoàng Cầm ngỏ lời hỏi cưới

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc các nghệ sĩ quây quần, tụ họp trong buổi tiệc đầu năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nghệ sĩ Lưu Nga vào dịp đầu năm 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Trong buổi tiệc quy tụ đông đảo nghệ sĩ như Trizzie Phương Trinh, Tommy Ngô, Khánh Hoàng…, sự xuất hiện của nghệ sĩ Lưu Nga – mẹ ca sĩ Bằng Kiều – đã thu hút nhiều sự chú ý. Ở tuổi 86, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, thần thái minh mẫn và phong cách sang trọng. Bà nhuộm tóc vàng, uốn xoăn quý phái, đeo nhiều trang sức nổi bật, tạo ấn tượng ngay khi xuất hiện.

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Mẹ ca sĩ Bằng Kiều còn khiến các nghệ sĩ đàn em nể phục khi bước lên nhảy, hòa mình theo giai điệu âm nhạc. Bà tự tin cầm micro thể hiện một làn điệu chèo với giọng hát vang, khỏe, hơi dài và chắc, cho thấy nền tảng nghề nghiệp vững vàng dù đã rời xa sân khấu nhiều thập kỷ.

Theo chia sẻ, mẹ ca sĩ Bằng Kiều từng là một nghệ sĩ chèo nổi tiếng tại Hà Nội vào những năm 1950–1960. Tuy nhiên, vì gánh nặng mưu sinh và trách nhiệm nuôi các con ăn học, bà buộc phải giã từ ánh đèn sân khấu, chuyển sang bán phở để lo cho gia đình. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, bà vẫn nhớ như in các trích đoạn chèo cổ, thuộc nhiều thơ ca và luôn giữ trong mình tình yêu sâu nặng với nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ Lưu Nga chia sẻ về cố nhà thơ Hoàng Cầm vào dịp đầu năm 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Sau phần biểu diễn, nghệ sĩ Lưu Nga xúc động chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là nhà thơ Hoàng Cầm. Bà cho biết, thời trẻ mình có mối quan hệ thân thiết với nhiều văn nghệ sĩ, thi sĩ nổi tiếng, trong đó nhà thơ Hoàng Cầm là một người bạn đặc biệt. Theo lời bà, các nhà thơ khi ấy rất quý mến và thường gọi bà là “cô em gái nhỏ”.

Nghệ sĩ Lưu Nga kể, bà và nhà thơ Hoàng Cầm dành cho nhau sự trân trọng, quý mến chân thành. Dù Hoàng Cầm từng ngỏ lời hỏi cưới, bà đã khéo léo từ chối, cho rằng tình cảm giữa hai người dừng lại ở sự ngưỡng mộ và tri kỷ tinh thần. Bà xem ông như một người anh lớn, trân trọng sự nghiệp và cuộc đời thi ca của ông hơn là một mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ, cố thi sĩ Hoàng Cầm từng viết nhiều bài thơ, chép tay tặng bà, trong đó có những tập thơ về Kinh Bắc, Lá diêu bông… Hiện bà vẫn lưu giữ những kỷ vật này trong ngôi nhà của mình. Với nghệ sĩ Lưu Nga, nhà thơ Hoàng Cầm là một trong những cây bút viết thơ tình xuất sắc của văn học Việt Nam, người để lại trong bà nhiều ký ức đẹp không thể phai mờ.

Nghệ sĩ Lưu Nga hiện sống tại Mỹ Ảnh: Chụp màn hình

Sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, nghệ sĩ Lưu Nga sớm bộc lộ năng khiếu nhờ ảnh hưởng từ người cha yêu ca hát, biết chơi đàn và làm thơ. Trước khi gắn bó với chèo, bà từng thành công trên sân khấu kịch nói, giành Huy chương vàng biểu diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Những vai diễn ghi dấu ấn của bà có thể kể đến Tấm trong vở Tấm Cám, Ngọc Hân trong Ngọc Hân Công chúa, Thị Kính trong Quan Âm Thị Kính.

Cuộc đời bà trải qua nhiều thăng trầm. Sau biến cố hôn nhân, nghệ sĩ Lưu Nga một mình nuôi con, gác lại sân khấu để mưu sinh. Khi các con trưởng thành, bà sang Mỹ sống, trông nom nhà cửa cho con trai Bằng Kiều. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Lưu Nga vẫn giữ tinh thần lạc quan, nếp sống ngăn nắp, giàu tình nghĩa, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu và được đồng nghiệp, bạn bè trân trọng.