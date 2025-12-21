Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bị mất trí nhớ khiến khán giả xót xa

Nghệ sĩ Hồng Nga bị mất trí nhớ

Mới đây, nhà báo Song Minh thông tin tới công chúng về sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga - nữ danh cải lương nổi tiếng. Theo đó, nữ nghệ sĩ đã mất trí hoàn toàn, đi đứng phải có người dìu đỡ do bệnh xương khớp nhưng bà vẫn rất đẹp lão.

Nhà báo Song Minh (trái) đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Ảnh: Song Minh

Nhà báo Song Minh kể rằng, khi nghệ sĩ Hồng Nga còn có thể đi lại trong nhà và trí nhớ mới chỉ ở mức chập chờn, mỗi lần anh và ca sĩ Vỹ Khang – con nuôi của bà – đến thăm, bà thường nhắc lại chuyện có rất nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, nhiều nhà báo, con cháu nghệ sĩ và đặc biệt là đông đảo khán giả thương mến thường xuyên ghé thăm, tặng quà, hỏi han. Giữa những cuộc trò chuyện ấy, bà hay thắc mắc một câu rất hồn nhiên: “Uả, sao tui đóng vai ác mà được nhiều người thương dữ thần vậy?” Mỗi lần nghe câu hỏi ấy, cả anh và Vỹ Khang chỉ biết bật cười, vì sự chân chất và đáng yêu của nữ nghệ sĩ.

Trong giới cải lương lẫn kịch hài, ai cũng biết Hồng Nga là bậc thầy của những vai đào độc, mụ ác – thể loại đã trở thành sở trường không ai vượt qua được. Tuy vậy, bà cũng thể hiện xuất sắc những vai đào lẳng, đào mùi, vai mụ hiền hay vai hài, vai nào cũng tròn trịa, khiến khán giả nể phục.

Trong giới cải lương lẫn kịch hài, ai cũng biết Hồng Nga là bậc thầy của những vai đào độc, mụ ác. Ảnh: Song Minh

Nhưng điều đặc biệt nhất là dù nổi tiếng với các vai diễn ác, nghệ sĩ Hồng Nga lại được khán giả thương nhiều đến mức hiếm có. Lý do, theo nhà báo Song Minh, là vì “ác” chỉ nằm trên sân khấu; còn ngoài đời, bà là người thẳng thắn, hài hước, giàu lòng bao dung. Bà luôn quan tâm đàn em, nâng đỡ con cháu trong nghề, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khó khăn hay những phận đời bất hạnh. Chính điều đó khiến tình cảm của khán giả dành cho bà bền bỉ suốt nhiều năm.

Khán giả cải lương vốn rất trung thành – đã thương thì thương hoài. Dù những năm gần đây, Hồng Nga không còn có thể bước lên sân khấu vì bệnh xương khớp khiến việc đi lại khó khăn và trí nhớ đã hoàn toàn mất, nhưng những vai diễn “ác thần sầu” của bà vẫn được lan truyền khắp mạng xã hội. Khán giả không quên bà, thậm chí còn thương bà nhiều hơn.

Hiện tại, dù sức khỏe suy yếu, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn giữ vẻ đẹp lão, gương mặt hồng hào dù không trang điểm. Điều khiến mọi người xúc động nhất là giọng nói, giọng hát, thậm chí giọng chửi và giọng chì chiết quen thuộc vẫn vang lên lanh lảnh, ngọt lịm như ngày nào – không hề lẫn đi đâu được. Nhắc đến điều gì, bà vẫn phản xạ và làm theo tự nhiên.

Nhà báo Song Minh và ca sĩ Vỹ Khang đều tin rằng, dù ký ức đã mất, nhưng ở tận cùng tâm hồn, Hồng Nga vẫn nhớ mình là một nghệ sĩ. Dù không còn cất giọng hát, trái tim bà vẫn luôn thuộc về sân khấu, về nghiệp diễn – như câu thơ mà ông mượn để nói về bà:

“Đã mang lấy kiếp con tằm Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ…”.

Hồng Nga là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhiều năm nhưng chưa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga, tên thật là Đinh Thị Nga, sinh năm 1945, là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu miền Nam với sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ dù không là Nghệ sĩ Nhân dân. Bà bước vào nghề khi còn rất trẻ, theo các gánh hát Hằng Xuân – An Phước trước khi gia nhập đoàn của danh ca Út Trà Ôn. Cũng từ đây, cái tên “Hồng Nga” chính thức gắn với bà và trở thành một trong những nghệ danh quen thuộc nhất của cải lương Việt Nam. Nhờ chất giọng “thổ pha kim” khỏe, dày và giàu cảm xúc, cùng lối diễn sắc sảo, linh hoạt, bà nhanh chóng được chú ý và khẳng định vị trí trong giới nghệ sĩ.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga, tên thật là Đinh Thị Nga, sinh năm 1945. Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp, Hồng Nga nổi tiếng với khả năng hóa thân đa dạng hiếm có. Bà có thể vào vai đào độc, đào lẳng, đào mùi, thậm chí những vai hài hoặc mẹ già và đều được khán giả yêu mến. Ở giai đoạn sung sức nhất, bà là một trong những “đào độc” sáng giá của sân khấu cải lương, góp mặt trong hàng loạt vở diễn kinh điển như Đời cô Lựu, Tiếng hò sông Hậu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp, Nửa đời hương phấn… Sự sắc bén trong diễn xuất của bà khiến những vai phản diện trở nên sâu sắc, không bị cường điệu mà vẫn tạo được cảm xúc mạnh với khán giả. Bên cạnh đó, bà còn là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài, đặc biệt khi kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Bảo Quốc trong nhiều tiểu phẩm trên truyền hình.

Không chỉ thành công trên sân khấu, cuộc đời của Hồng Nga cũng đầy những nốt thăng trầm. Bà từng trải qua nhiều biến cố cá nhân, có thời gian sang Mỹ sinh sống cùng con cháu rồi lại trở về Việt Nam vì nỗi nhớ sân khấu và khán giả quê nhà. Dù tuổi đã cao và sức khỏe giảm sút, bà vẫn giữ thói quen luyện tập và thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình cải lương, phòng trà hoặc những mini show tái ngộ. Những dịp trở lại sân khấu, Hồng Nga luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhiều thế hệ khán giả – minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương và tình yêu mà công chúng dành cho bà.

Nghệ sĩ Hồng Nga từng trải qua nhiều biến cố cá nhân, có thời gian sang Mỹ sinh sống cùng con cháu rồi lại trở về Việt Nam. Ảnh: FBNV

Điều khiến Hồng Nga được tôn trọng không chỉ nằm ở tài năng mà còn ở thái độ làm nghề. Bà nổi tiếng là người nghiêm túc, không sân si, luôn hết mình với vai diễn và đồng nghiệp. Với những gì đã cống hiến, Hồng Nga được xem là một trong những nghệ sĩ góp phần định hình phong cách biểu diễn của cải lương miền Nam, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả suốt nhiều thập niên.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Trên thực tế, theo nhiều nguồn tin, bà đã từng làm hồ sơ xin xét danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cách đây hơn 20 năm nhưng không thành công và sau đó bà không tiếp tục nộp hồ sơ dù được nhiều đồng nghiệp khuyên làm. Bà cũng không có tên trong danh sách đề nghị xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân/Nghệ sĩ Ưu tú ở TP.HCM khi danh sách mới được công bố gần đây. Một lý do bà đưa ra là không quan tâm đến danh hiệu và coi tình cảm khán giả mới là thước đo giá trị nghệ sĩ.

Dù không là Nghệ sĩ Nhân dân, “tượng đài” Hồng Nga vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong dòng chảy sân khấu truyền thống Việt Nam. Hành trình của bà – từ cô đào trẻ theo gánh hát rong đến nghệ sĩ lão luyện của thời kỳ vàng son cải lương – là câu chuyện đẹp về lòng đam mê, sự bền bỉ và tình yêu bất tận dành cho nghệ thuật.