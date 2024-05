MC Thu Hương: Nguyên tắc “vàng” của tôi là “quy tắc 2 giây”

MC Thu Hương – BTV/ MC chương trình Chân dung nghệ sỹ của đài VTC từ lâu đã gắn bó với phong cách vintage. Không chỉ diện đồ vintage lên các talk show, cô cũng ứng dụng chúng trong cuộc sống đời thường một cách linh hoạt. Cùng lắng nghe Thu Hương chia sẻ về nguyên tắc “vàng” cô áp dụng trong công việc và phong cách thời trang.

MC Thu Hương – BTV/ MC chương trình "Chân dung nghệ sỹ"

- Là MC của đài truyền hình kỹ thuật số, chị sắp xếp thời gian ra sao để hoàn thành công việc tại nhà đài?

- Không chỉ là 1 MC tôi phải kiêm vai trò của người sản xuất talk show, nên việc nhiều như “con mọn”. Các phần việc khác như lên kịch bản, lên kế hoạch quay với ê-kip âm thanh, ánh sáng, trường quay, quay phim, kỹ thuật…trao đổi với khách mời, làm phóng sự phụ kiện minh họa talk… tôi đều phải tham gia cùng trao đổi với ê-kíp để có 1 chương trình ý nghĩa và hoàn hảo nhất. Ngoài chương trình này chúng tôi còn phải đi làm sự kiện, dẫn hiện trường...

Với khối lượng công việc “khổng lồ”, thật ra đôi khi cũng “tẩu hỏa nhập ma” (cười). Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng việc có thói quen ghi chú các ưu tiên từ 1 đến 10 việc cần làm mỗi ngày là rất quan trọng.

Tôi luôn có sổ ghi chú để không quên việc gì. “Nguyên tắc vàng” của tôi trong bất cứ việc gì là “quy tắc 2 giây”.

Tôi là con người của hành động, vậy nên khi đã lên kế hoạch là tôi bắt tay vào làm ngay theo tuần tự đã đặt ra. Tôi tuyệt đối không trì hoãn, vì theo tâm lý chỉ sau 2 giây thì cơn lười biếng sẽ kéo đến, và chúng ta có muôn vàn lý do biện minh cho “cơn lười” ngày một “leo thang” (cười).

Thế nên tôi áp dụng nguyên tắc 2 giây này trong mọi tình huống của cuộc sống và quy tắc này giúp việc sắp xếp mọi thứ trơn tru hơn.

Thu Hương áp dụng nguyên tắc 2 giây trong cuộc sống vì khi đã lên kế hoạch là phải làm ngay

- Chị từng tiết lộ cơ duyên đưa chị đến phong cách vintage là từ một chiếc áo của Nhật Bản. Chị có thể hé lộ rõ hơn nguồn cảm hứng này?

- Cơ duyên đưa tôi đến với vintage là khi tôi loay hoay tìm một phong cách riêng cho mình. Tôi từng là một “con nghiện hàng hiệu” với những chiếc áo, bộ đầm cả nghìn đô. Tuy nhiên, sau 1 thời gian lên hình với mật độ dày đặc, tôi thấy rất “đau ví” (cười) và quan trọng nhất là bạn không có phong cách riêng, khác biệt.

Vô tình, khoảng 4-5 năm trước, 1 lần tôi mua thử 1 chiếc áo siêu phẩm của “hàng si” (hay còn gọi là đồ vintage). Chiếc áo khá giá trị khoảng gần 3 triệu đồng. Tôi lập tức thấy đó là “chân ái” của mình, phần vì nó quá hợp với tiêu chí của chương trình tôi đang làm - tôn vinh văn hóa dân tộc, phần vì nó là độc bản, không đụng hàng và đó đúng là thứ tôi tìm kiếm.

Hơn nữa, tôi là một người khá tôn trọng các sản phẩm đến từ Nhật Bản cũng như nền văn hóa độc đáo thú vị của đất nước Hoa anh đào. Tôi ngưỡng mộ tài năng cũng như những tầng văn hóa sâu dày được gửi gắm trong từng chiếc áo, bộ đầm mà tôi diện lên hình. Từng họa tiết, từng chất liệu đều ẩn giấu và gửi gắm những ý nghĩa văn hóa độc đáo và sâu sắc. Sau cái ngày “định mệnh” đó, tôi chính thức “sa vào lưới tình” của vintage và yêu vintage từ đó tới giờ.

Đôi khi, mặc một món đồ vintage Nhật, tôi cảm thấy mình đang vinh dự được trải nghiệm một tác phẩm nghệ thuật thì đúng hơn. Ví dụ như người Nhật làm ra những chất liệu giúp điều hòa thân nhiệt được gọi là lụa chirimen, mát về mùa hè và ấm về mùa đông. Đây là chất liệu riêng để may kimono có giá thành rất cao. Hoặc có những chiếc áo được may cổ đắp chéo được gọi là bản sao thu nhỏ của những chiếc kimono trứ danh. Hay như về họa tiết, họ sử dụng những họa tiết mang ý nghĩa rất sâu sắc từ việc in hình 9 chú ngựa với ý nghĩa phong thủy “mã đáo thành công” hay hình thuyền buồm với ý nghĩa “thuận buồm xuôi gió”...

Chưa kể, những cách bố trí họa tiết cũng vô cùng hay ho như các họa tiết theo kiểu đối xứng, bất đối xứng, rồi hoa rơi, đặc biệt họa tiết hoàng gia được sử dụng rất nhiều trong những chiếc áo, bộ đầm được gọi là siêu phẩm… Một điểm khiến tôi chọn đồ vintage để diện là vì chúng rất “đa di năng”. Bạn có thể mặc khi đi sự kiện, khi đi làm và cả khi đi chơi. Chất liệu thì phong phú và đa dạng lại rất chú trọng sức khỏe. Các chất liệu có thể kể đến như: lụa, tơ, silk, linen…

Chiếc áo sơ mi vintage tưởng chừng như khá khó nhằn trong việc phối các trang phục nhưng MC Thu Hương đã mang đến cho người xem góc nhìn khác.

- Quan điểm, phong cách chị chọn lựa trang phục khi ghi hình là gì?

- Trước đây khi chưa thử nghiệm phong cách vintage, tôi lựa chọn phong cách minimalism (tối giản - PV). Tuy nhiên, khi biết đến vintage và dần thành thạo với cách kết hợp các họa tiết tưởng chừng như quá sặc sỡ, bắt mắt, tôi hứng thú với việc “chơi” với màu sắc và kiểu dáng hơn.

Thay vì an toàn trong các màu sắc hài hòa, đôi khi tôi vẫn phá cách với các màu sắc được coi là “chóe” và khó mặc. Tôi cũng chịu khó mix nó với các phụ kiện có tông màu tương đồng để những món đồ vintage có sự thời thượng và hiện đại, mang sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại, khiến nó vừa mới, vừa cũ và tạo 1 phong cách riêng cho bản thân, không lẫn trong đám đông.

Sau này, tôi có thêm nhiều người bạn cũng yêu vintate. Một trong những người bạn của tôi, hoa hậu Ngô Phương Lan cũng từng bị tôi “lôi kéo” thử nghiệm phong cách này, và bạn ấy cũng rất thích.

Tôi cũng có tham vọng muốn biến trào lưu mặc đồ vintage trở nên rộng rãi hơn, như kiểu một “hệ tư tưởng” của MC Thu Hương và hội những người mê vintage chẳng hạn (cười).

Vẫn họa tiết da báo nhưng với set đồ này MC Thu Hương tạo nên sự sang trọng tối giản

- Trong quan hệ công việc với các đồng nghiệp, chị giữ nguyên tắc nào cho mình?

- Trong quan hệ công việc với các đồng nghiệp, tôi giữ nguyên tắc duy nhất: Hết sức hài hòa và hỗ trợ nhưng có nguyên tắc và giới hạn.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]