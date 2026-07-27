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Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương

Sự kiện: Sao Việt

Con gái hơn một tuổi nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen càng lớn càng đáng yêu; Hòa Minzy hiếm hoi khoe vẻ gợi cảm; Phương Oanh khen con trai luôn ra dáng làm anh.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 1

Nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt nhận hàng chục nghìn lượt thích khi đăng những khoảnh khắc dễ thương của con gái Anya trong chuyến đi chơi gần đây. Em bé tên Anya, tròn một tuổi hồi tháng ba và là "bản sao" của bố về ngoại hình.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 2

Hồ Ngọc Hà nhí nhảnh bên con gái Lisa khi cả nhà du lịch ở Italy.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 3

Ca sĩ Hòa Minzy hiếm hoi diện váy cúp ngực khoe vẻ gợi cảm.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 4

Diễn viên Lê Phương được ông xã Trung Kiên song hành ở hậu trường khi tham gia một chương trình kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 5

Diệu Hương thu hoạch rau trái vườn nhà để chuẩn bị cho mâm cơm gia đình ở Mỹ.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 6

Huyền Baby khoe vẻ gợi cảm tại một quán cafe nổi tiếng ở Mỹ.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 7

Hoa hậu Giáng My được khen trẻ trung như gái đôi mươi với mái tóc xoăn lọn nhỏ cùng váy tua rua khi dự một sự kiện.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 8

"Cô Xuyến" Hoàng Yến không ngại diện váy hai dây trễ nải, phô diễn vòng một ở tuổi 50 khi du lịch phố cổ Hội An.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 9

Phương Oanh khen con trai, bé Jimmy, lúc nào cũng ra dáng làm anh khi bên cạnh em gái Jenny.

Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương - 10

Kha Ly cùng mẹ và con gái diện đồ đồng điệu khi tận hưởng không khí về đêm tại Hội An.

Không gian sống hơn 5,5 tỷ đồng của Huỳnh Hồng Loan
Không gian sống hơn 5,5 tỷ đồng của Huỳnh Hồng Loan

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/07/2026 23:21 PM (GMT+7)
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