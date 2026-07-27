Ảnh sao 27/7: Con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt được khen ngày càng dễ thương

Nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt nhận hàng chục nghìn lượt thích khi đăng những khoảnh khắc dễ thương của con gái Anya trong chuyến đi chơi gần đây. Em bé tên Anya, tròn một tuổi hồi tháng ba và là "bản sao" của bố về ngoại hình.

Hồ Ngọc Hà nhí nhảnh bên con gái Lisa khi cả nhà du lịch ở Italy.

Ca sĩ Hòa Minzy hiếm hoi diện váy cúp ngực khoe vẻ gợi cảm.

Diễn viên Lê Phương được ông xã Trung Kiên song hành ở hậu trường khi tham gia một chương trình kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Diệu Hương thu hoạch rau trái vườn nhà để chuẩn bị cho mâm cơm gia đình ở Mỹ.

Huyền Baby khoe vẻ gợi cảm tại một quán cafe nổi tiếng ở Mỹ.

Hoa hậu Giáng My được khen trẻ trung như gái đôi mươi với mái tóc xoăn lọn nhỏ cùng váy tua rua khi dự một sự kiện.

"Cô Xuyến" Hoàng Yến không ngại diện váy hai dây trễ nải, phô diễn vòng một ở tuổi 50 khi du lịch phố cổ Hội An.

Phương Oanh khen con trai, bé Jimmy, lúc nào cũng ra dáng làm anh khi bên cạnh em gái Jenny.

Kha Ly cùng mẹ và con gái diện đồ đồng điệu khi tận hưởng không khí về đêm tại Hội An.