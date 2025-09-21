Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được miễn tội trộm cắp

Trang thông tin chính thức của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida đăng tải quyết định chấp thuận thỏa thuận về việc hoãn và tạm đình chỉ vụ án liên quan đến ca sĩ Lynda Trang Đài.

Theo đó, công tố viên và bị cáo đã cùng đề nghị Tòa án tạm hoãn phiên xét xử để hoàn tất thủ tục tham gia Chương trình Chuyển hướng trước xét xử.

Chương trình kéo dài sáu tháng, bị cáo có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu do cơ quan có thẩm quyền đặt ra, bao gồm: tham gia khóa đào tạo bắt buộc, thực hiện lao động công ích, bồi thường thiệt hại và chấp hành chế độ giám sát.

Trường hợp hoàn thành đúng và đủ, cáo trạng đối với tội danh trộm cắp vặt sẽ được rút lại. Bị cáo đồng thời đã tự nguyện từ bỏ quyền được xét xử nhanh để tham gia chương trình này.

Ca sĩ Lynda Trang Đài.

Căn cứ quy định tại Điều 8, Chương 948, Luật Tiểu bang Florida, Chương trình Chuyển hướng trước xét xử được áp dụng cho những người phạm tội nhẹ, lần đầu, nhằm giảm tải cho hệ thống Tòa án nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm pháp lý và tạo cơ hội để người vi phạm sửa chữa hành vi mà không để lại án tích.

Trên cơ sở đó, Thẩm phán ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ về Văn phòng Công tố và đưa vụ việc ra khỏi lịch xử cho đến khi chương trình được hoàn tất.

Trước đó, ngày 5/1 tại Orlando, bang Florida, Lynda Trang Đài bị bắt giữ do hành vi lấy một phụ kiện AirPods trị giá 330 USD tại cửa hàng Gucci thuộc The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Ngày 6/1, cô được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 1.000 USD theo quy định.

Ca sĩ Lynda Trang Đài 58 tuổi, sinh ở Huế, theo gia đình định cư ở Mỹ từ những năm 1970. Cô từng được so sánh với Madonna bởi phong cách gợi cảm, bốc lửa trên sân khấu. Nghệ danh Lynda của cô được lấy cảm hứng từ tên của diễn viên Mỹ Lynda Carter. Cô kết hôn ca sĩ Tommy Ngô, vợ chồng cô từng về nước đóng phim của đạo diễn Phương Điền.