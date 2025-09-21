Thực hư chuyện nam tài tử nổi tiếng là cậu ấm "ngậm thìa vàng", thừa kế tài sản nghìn tỷ?

Nam tài tử đi lên bằng thực lực

Cha In Pyo được biết đến là tài tử có gia thế khủng, là con trai cả của ông Cha Su Woong - Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping. Đây là đế chế vận tải biển lớn thứ 4 Hàn Quốc và thứ 10 toàn cầu. Dù vậy, anh rẽ hướng diễn xuất và từ chối thừa kế gia sản 300 tỷ USD (khoảng 6.660.000 tỷ đồng).

Cha In Pyo lần đầu lên tiếng về gia thế khủng.

Tuy nhiên đến nay, "ông trùm" này đã trực tiếp lên tiếng làm rõ tin đồn "ngậm thìa vàng". Trong một chia sẻ rất thẳng thắn, Cha In Pyo nói nhiều khía cạnh trong lý lịch của anh đã bị phóng đại hoặc bóp méo trong suốt những năm qua.

"Cha tôi là một doanh nhân. Sau khi ông và mẹ tôi ly hôn, ông đã rời khỏi gia đình. Từ đó trở đi, tôi và hai anh chị em được mẹ nuôi dưỡng", Cha In Pyo nói.

Một bức ảnh đời tư hiếm hoi của Cha In Pyo được chia sẻ trong những năm gần đây. (Ảnh: Kbizoom).

Mặc dù cha anh hỗ trợ tài chính cho việc học của các con nhưng nam diễn viên cho biết anh vẫn cảm thấy áp lực từ dư luận và sự bất ổn về tài chính trong cuộc sống của gia đình mình lúc đó. Và đó cũng chính là lý do mẹ con anh rời khỏi Hàn Quốc. Mẹ tôi từng nói với tôi: "Chúng ta hãy sang Mỹ và làm lại từ đầu và đó là lý do tôi chuyển ra nước ngoài".

Tài tử trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khắp châu Á.

Năm 20 tuổi, Cha In Pyo đến Mỹ với vốn tiếng Anh hạn chế. Anh đăng ký vào một trường cao đẳng cộng đồng địa phương và làm thêm ca tối để tự nuôi sống bản thân. Cuối cùng, anh chuyển sang một trường đại học công lập và lấy bằng kinh tế, chứng minh rằng con đường của anh được xây dựng dựa trên sự chăm chỉ chứ không phải đặc quyền của một đứa trẻ sinh ra đã "ngậm thìa vàng".

Sau khi tốt nghiệp, Cha In Pyo làm nhân viên bán hàng ở New York một năm nhưng cảm thấy không thỏa mãn và thoải mái với công việc này. Anh nói: "Tôi đã trải qua những khó khăn cá nhân và cuối cùng đã nghỉ việc, một phần tự nguyện, một phần không. Tôi trở về Hàn Quốc và vẫn thất nghiệp cho đến khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cuộc sống thật khó lường".

Cuộc sống của Cha In Pyo tại Mỹ không dễ dàng như người khác vẫn tưởng.

Những chia sẻ của Cha In Pyo nhanh chóng làm dậy sóng công chúng Hàn Quốc. Hóa ra dù là con chủ tịch nhưng anh không hề có cuộc sống trong nhung lụa. Nam diễn viên cũng phải vất vả đi học, đi làm ở Mỹ như bao người bình thường khác. Sau đó, anh về Hàn Quốc tạo dựng sự nghiệp diễn xuất cũng không hề "dựa hơi" người cha giàu có như người khác vẫn tưởng.

Anh luôn tận tâm với từng vai diễn và quyết theo đuổi đến cùng, không dùng gia thế khủng để đi đường tắt. Thậm chí nam tài tử còn từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập ngũ ở Hàn Quốc. Khán giả có thể gặp anh qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Ông Trùm, Bí Mật Tòa Tháp Trắng, Tướng Quân Gye Baek, Tình Yêu Còn Mãi...

Từ chối kế thừa khối tài sản nghìn tỷ đồng

Tháng 7/2023, ánh đèn sân khấu lại đổ dồn về Cha In Pyo khi cha anh, Chủ tịch Cha Su Woong, qua đời ở tuổi 83. Tang lễ được tổ chức vào ngày 11/7/2023 tại Bệnh viện St. Mary ở Seoul. Cả Cha In Pyo và vợ, nữ diễn viên Shin Ae Ra, đều bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của ông.

Cha In Pyo và vợ, nữ diễn viên Shin Ae Ra. (Ảnh: Kbizoom).

Sau khi tang lễ cố Chủ tịch hoàn tất, công chúng đổ dồn sự quan tâm đến người thừa kế đế chế vận tải biển lớn thứ 4 Hàn Quốc và thứ 10 toàn cầu, trị giá đến 370 ngàn tỷ won (khoảng 6.660.000 tỷ đồng). Một kênh thông tin Hàn Quốc đưa tin cả Cha In Pyo và 2 người anh em trai đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn.

Giải thích về vấn đề này, tài tử cho biết: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho tập đoàn, nên việc trao quyền thừa kế đối với chúng tôi, những người không biết gì về ngành vận tải biển là hoàn toàn vô nghĩa". Được biết, cố chủ tịch Cha Su Woong đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh. Như vậy có thể thấy rằng từ trước tới nay, việc tiếp quản tập đoàn của gia đình chưa từng nằm trong suy nghĩ của nam tài tử.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra hạnh phúc trong đám cưới năm 1995.

Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 1998...

... và sau đó nhận nuôi 2 cô con gái.

Mặc dù từ chối nhận thừa kế, cuộc sống cá nhân của Cha In Pyo vẫn viên mãn. Trái ngược với hình ảnh cứng rắn trên màn ảnh, anh được biết đến là một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Anh kết hôn với nữ diễn viên Shin Ae Ra vào năm 1995 sau khi đóng chung trong bộ phim "Love is in Your Embrace". Cặp đôi chào đón một con trai vào năm 1998 và sau đó nhận nuôi hai con gái vào năm 2005 và 2008. Cả hai cho biết đối xử với các con bằng tình yêu thương và sự chăm sóc bình đẳng.

Trong khi một số người chỉ trích việc vợ chồng Cha In Pyo cởi mở về việc nhận con nuôi, Shin Ae Ra lại không đồng tình với những chỉ trích này. Nữ diễn viên gọi các con gái của mình là "những thiên thần do Chúa phái xuống" và khuyến khích các con đoàn tụ với gia đình ruột thịt trong tương lai. Ngày nay, gia đình năm thành viên của họ được coi là hình mẫu của sự ấm áp và đoàn kết trong ngành giải trí.

Shin Ae Ra thường xuyên khoe ảnh cả gia đình lên trang cá nhân, hoàn toàn không có sự phân biệt giữa con ruột và con nuôi.

Dù từ bỏ quyền thừa kế nhưng vợ chồng nam tài tử vẫn sở hữu khối tài sản khủng sau nhiều năm đóng phim. Cặp đôi vàng có tấm lòng nhân ái, thường xuyên quyên góp, tham gia giúp đỡ trẻ em mồ côi, là đại sứ cho các hoạt động thiện nguyện và thậm chí từng được Chính phủ Hàn Quốc vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng.

Thậm chí 2 vợ chồng còn đến cả Châu Phi để làm từ thiện, nhận đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi.

Tình yêu của vợ chồng Cha In Pyo và Shin Ae Ra dù là 30 năm trước...

... hay bây giờ thì vẫn cứ luôn bền chặt và ngọt ngào như thế.

Cha In Pyo - Shin Ae Ra được mệnh danh là cặp đôi vàng không chỉ vì những đóng góp của họ cho cộng đồng, mà còn là bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc khó tin. Đã kết hôn được 30 năm nhưng vợ chồng tài tử vẫn tình cảm như thuở ban đầu. Cha In Pyo nổi tiếng là người "nghiện vợ", ngày nào cũng phải nói câu "Anh yêu em" đến 5 - 6 lần. Ngay cả khi bận rộn hoặc công tác xa nhà, "ông trùm" vẫn gọi điện cho bà xã chỉ để nói lời yêu. Gia đình hạnh phúc của nam tài tử đã trở thành hình mẫu lý tưởng giữa showbiz đầy thị phi.