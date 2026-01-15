Lý Long Cơ lủi thủi một mình ở tuổi 75 sau ba đời vợ trẻ

HK01 đưa tin, Lý Long Cơ trả tiền thuê nhà theo năm. Đây là nơi ông và Vương Thanh Hà chung sống khi cô chưa đi tù. Diễn viên từng mong muốn biến nơi đây thành tổ ấm sau khi kết hôn. Nhưng hiện Vương Thanh Hà đã về quê nhà ở Đại lục với chồng con, ý định của Lý Long Cơ cũng không còn.

Tài tử Lý Long Cơ. Ảnh: HK01

Trả lời truyền thông, diễn viên nói không muốn ở căn nhà đó vì khi đối diện với bốn bức tường, ông nhớ lại tất cả những khoảnh khắc bên tình trẻ và cảm thấy đau lòng. Để bớt trống trải, ông đi diễn liên miên. Các con vì lo lắng cho sự suy sụp của Lý Long Cơ nên thi thoảng đến thăm, trò chuyện với ông. Lý Long Cơ cho biết các con đã mời ông đi ăn, uống trà, tất cả đều hy vọng ông có thể buông bỏ và bước tiếp.

Theo Sohu, ngoài Vương Thanh Hà, Lý Long Cơ đã kết hôn hai lần trước đó. Người vợ đầu tiên ông cưới năm 1970, có hai con gái và một con trai, hiện đều ngoài 40. Sau khi chia tay vợ đầu, Lý Long Cơ kết hôn với người vợ hai kém ông 20 tuổi và chuyển tới Thâm Quyến. Tuy nhiên, khi gặp Vương Thanh Hà, ông si mê cô và chán người vợ hai. Ông chủ động ly hôn, để lại cho vợ hai nhiều bất động sản giá trị như một cách bù đắp.

Lý Long Cơ đưa vị hôn thê Vương Thanh Hà (ngoài cùng bên phải) đến dự các buổi gặp gỡ đồng nghiệp. Ảnh: HK01

Lý Long Cơ là nghệ sĩ Hong Kong, từng ký hợp đồng với ATV, TVB. Ông khởi nghiệp với vai trò hát nhạc phim truyền hình, ca sĩ tự do... Ông từng cho biết thời đỉnh cao, thập niên 1980, bản thân chi tiêu hoang phí, có lúc tậu 5 xe hơi Porsche, BMW, có máy bay riêng... Ông góp mặt trong nhiều phim tên tuổi của Hong Kong như Cỗ máy thời gian, Tây Du Ký, Hồ sơ công lý, Trò chơi may rủi, Truyền thuyết người và rồng... Ông quen biết Vương Thanh Hà từ năm 2018. Hai người sau đó như hình với bóng, thường xuyên cùng nhau đi sự kiện, công khai hẹn hò, sau đó tuyên bố kết hôn. Khi họ chưa kịp làm đám cưới, Chris vướng lao lý. Sau khi ra tù, cô hiện về Đại lục sống, công khai đã có chồng con.