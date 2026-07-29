Lưu Diệc Phi mua vàng tặng nhân viên

Theo Sinchew, Lưu Diệc Phi được một số người qua đường bắt gặp tại quầy Chow Tai Fook ở Trung tâm Thương mại SKP Bắc Kinh, ngày 27/7. Đội mũ đan và để tóc gợn sóng, cô trông mảnh mai, xinh đẹp. Diễn viên dành vài giờ để chọn mua đồ tại quầy.

Một nhân viên bán hàng sau đó tiết lộ, Lưu Diệc Phi đã mua một số mặt dây chuyền hình hoa hồng bằng vàng nguyên chất cho mỗi thành viên trong đoàn làm phim, có giá khoảng 7.000-8.000 NDT (1.182 USD)/món, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.

Lưu Diệc Phi trong tiệm vàng ở Bắc Kinh để mua quà cho nhân viên. Ảnh: Weibo

Một số nguồn tin nói món quà vàng được tặng không nhân dịp đặc biệt nào, đó "chỉ là một phần thưởng bất ngờ dành cho cả nhóm".

Trên Weibo, khán giả sôi nổi bình luận: "Trong khi những người khác chỉ hứa hẹn suông, Lưu Diệc Phi lại trực tiếp tặng vàng", "Lưu Diệc Phi là sếp number one"...

Lưu Diệc Phi nổi tiếng hào phóng với nhân viên. Trước đây, khi các bộ phim Mộng Hoa Lục và Câu chuyện Hoa Hồng đóng máy, cô từng tự bỏ tiền mua túi LV (Louis Vuitton) tặng mỗi thành viên trong êkíp sáng tạo. Cô còn tặng Liễu Nham mặt nạ dưỡng da cao cấp có giá gần 1.000 NDT/miếng, tặng Lâm Duẫn sợi dây chuyền. Một cựu thực tập sinh từng chia sẻ, trong thời gian thực tập tại đoàn phim, cô đã nhận được chiếc túi LV đầu tiên trong đời do Lưu Diệc Phi tặng.

Nhân viên của Lưu Diệc Phi cũng tiết lộ, đoàn phim của cô quy định rõ trong hợp đồng là tan làm đúng giờ. Nhân viên có mức lương tháng 14.000 NDT kèm phụ cấp, đồng thời toàn bộ đồ ăn vặt và đồ uống tại hiện trường đều được đoàn phim chi trả.

Không chỉ vậy, diễn viên cũng nổi tiếng phóng khoáng với bạn bè. Khi còn là học sinh, sau khi trở về từ Hong Kong, cô mua son dưỡng làm quà cho toàn bộ các bạn nữ trong lớp.

Lưu Diệc Phi trong bộ ảnh mới. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi, tên thật là An Phong, sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc), là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất thế hệ 8X. Cô được mệnh danh "Thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết cùng khí chất cổ điển hiếm có.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi nhanh chóng gây chú ý với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003). Chỉ hai năm sau, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với hàng loạt tác phẩm cổ trang như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hay Thần Điêu Đại Hiệp, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Không dừng lại ở hình tượng ngọc nữ cổ trang, Lưu Diệc Phi thử sức với điện ảnh hiện đại và Hollywood. Năm 2008, cô góp mặt trong The Forbidden Kingdom cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt - bước khởi đầu cho hành trình quốc tế. Sau đó, cô tham gia các phim như Outcast, Once Upon a Time và đặc biệt là vai chính Hoa Mộc Lan trong Mulan (2020) - dự án live-action của Disney giúp cô trở thành tên tuổi quen thuộc với công chúng toàn cầu. Những năm gần đây, cô hot với Đi về nơi có gió, Câu chuyện Hoa Hồng...

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không chỉ dựa vào nhan sắc. Cô được ghi nhận bởi sự kiên trì trong việc nâng cao khả năng diễn xuất, luyện võ và ngoại ngữ để đáp ứng các vai diễn quốc tế. Những nỗ lực này giúp cô giữ vững danh hiệu ngôi sao hạng A suốt gần hai thập kỷ, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã dần mờ nhạt.

Ngoài đóng phim, Diệc Phi còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn. Hình ảnh của cô gắn liền với sự thanh lịch, kín tiếng và chuyên nghiệp, yếu tố giúp duy trì sức hút bền bỉ trong giới giải trí vốn biến động.