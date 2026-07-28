Tình cũ tiết lộ Tạ Hiền từng bán Rolls-Royce cứu cô thua chứng khoán

Trong video đăng ngày 26/7, Coco diện trang phục toàn đen, cố gắng giữ bình tĩnh trò chuyện với người hâm mộ. Khi nhắc đến tài tử Tạ Hiền, cô cúi đầu và khóc nức nở không kiểm soát. Cô kể, Tạ Hiền là người yêu cô hết lòng và nói sẽ sống trọn vẹn với ký ức đó trong trái tim mình.

Khi khán giả hỏi về số tiền 20 triệu HKD ông Tạ tặng cô, được dư luận cho là khoản "bồi thường tình phí" vì ông đã già, không chăm lo cô được nữa, Coco thẳng thắn phủ nhận. Cô nói đó không phải là tiền bồi thường chia tay.

Coco khóc khi nói về Tạ Hiền. Ảnh: Weibo

Theo Coco, chuyện đó xảy ra trong thời gian họ yêu nhau. Khi đó, Coco đầu tư vào các đợt IPO lúc thị trường đang xấu và mất tất cả. Cô chịu áp lực rất lớn, thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử. Khi tuyệt vọng, cô kể cho Tạ Hiền nghe và ông không hề trách móc.

Sau đó, ông đã bán chiếc Rolls Royce đặt riêng của mình. Chiếc xe là món quà mà Tạ Đình Phong từng tặng bố nhân Ngày của Cha năm 2013 bằng số tiền đầu tiên anh kiếm được. Con gái ông, Đình Đình, thậm chí còn đặt mua biển số xe độc quyền RR4 tặng bố. RR là viết tắt của Rolls Royce, và 4 là biệt danh của Tạ Hiền - Tứ ca.

Người đẹp mô tả Tạ Hiền vốn rất trân trọng chiếc xe. Trong ba năm kể từ khi mua, ông chỉ chạy xe chưa đến 100 km, một lần khi lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong, một số lần dự buổi gặp gỡ cấp cao trong ngành. Tuy nhiên, khi Coco gặp khó khăn, ông đã bán xe, lấy tiền để bạn gái bù đắp thiệt hại.

Coco cho hay 12 năm bên nhau, ông Tạ luôn lên kế hoạch cho tương lai của cô. Ông mua tặng cô căn nhà ở Thượng Hải để có nơi ở ổn định ngay cả khi rời Hong Kong. Mỗi năm, ông đều mua vàng thỏi và cất vào két sắt riêng của họ nhằm đảm bảo an toàn tài chính khi về hưu. Ông cũng chi trả toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt cho cô, đồng thời cho cô đi học thiết kế thời trang ở Anh và Paris.

Coco thừa nhận ông Tạ không muốn có con chung vì cho rằng mình không còn ở tuổi làm bố, dù cô đã trữ đông trứng. Cô nói hai người chia tay không phải vì hết tình, đơn giản vì ông Tạ đã già.

Cuối năm 2018, sau thời gian xa cách, họ gặp lại trong một bữa ăn, rồi mỗi người lại một hướng. Khi tiễn cô, Tạ Hiền ôm và nói: "Anh không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau sau lần chia ly này". Và cô không nghĩ đó là lần gặp cuối cùng.

Sau khi chia tay, Coco trở về quê nhà ở Hà Nam và sống cuộc sống bình thường. Cô từng tham gia hẹn hò giấu mặt, nhưng không cuộc nào thành công. Coco nói mỗi lần hẹn hò, cô đều vô thức so sánh người yêu hiện tại với Tạ Hiền và cảm thấy đối phương không được như mong đợi.

Coco và ông Tạ Hiền. Ảnh: Weibo

Tạ Hiền (Patrick Tse, sinh năm 1936) là một trong những tài tử gạo cội và có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh, truyền hình Hong Kong. Gia nhập làng giải trí từ thập niên 1950, ông nhanh chóng ghi dấu ấn với vẻ ngoài hào hoa cùng phong cách diễn xuất lịch lãm, trở thành gương mặt quen thuộc qua hàng trăm bộ phim và phim truyền hình. Trong suốt hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tạ Hiền góp mặt ở nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Bund, The Legend of the Book and the Sword, The Romantic Swordsman và đặc biệt gây tiếng vang trở lại với bộ phim Time, vai diễn giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2022 khi đã ngoài 80 tuổi. Với sự nghiệp bền bỉ, ông được xem là biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu xứ Cảng thơm.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của Tạ Hiền cũng luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Ông từng trải qua nhiều mối tình và hai cuộc hôn nhân, trong đó có cuộc hôn nhân với diễn viên Địch Ba Lạp. Họ sinh hai người con, gồm nam diễn viên - ca sĩ Tạ Đình Phong và con gái Tạ Đình Đình. Sau khi ly hôn, ông và vợ cũ vẫn duy trì quan hệ văn minh để cùng chăm lo cho các con.

Ở tuổi xế chiều, ông ít tham gia nghệ thuật hơn, dành thời gian tận hưởng cuộc sống, nhưng vẫn được công chúng và truyền thông Hong Kong nhắc đến như một "cây đại thụ" của làng giải trí Hoa ngữ. Ông mất ngày 16/7 tại quê nhà.