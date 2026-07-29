Orlando Bloom đi du lịch Italy cùng bạn gái kém 21 tuổi

Orlando Bloom được bắt gặp tận hưởng nắng vàng biển xanh tại bãi biển thuộc sở hữu của danh ca người Italy Andrea Bocelli ở thị trấn Forte dei Marmi hôm 26/7. Tài tử cởi trần tắm biển, khoe cơ bắp ở tuổi U50.

Bạn gái mới của anh, Luisa Laemmel, diện bikini dây nhỏ xíu tôn vóc dáng gợi cảm.

Laemmel là người mẫu Thụy Sĩ, từng chụp hình cho các thương hiệu như L'Oreal, Vera Wang, Maybelline và Calvin Klein. Cô chuyển đến New York vào năm 2019, hiện hoạt động chủ yếu ở Mỹ và trực thuộc công ty quản lý The Kinship.

Người đẹp và tài tử Mỹ vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm nay sau khi cùng tới xem Super Bowl hồi tháng 2. Sau đó, cặp sao vài lần xuất hiện cùng nhau trên phố nhưng giữ mối quan hệ kín đáo. Đây là lần đầu tiên hai người lộ ảnh thân mật.

Tháng trước, cả hai cũng đến Italy để tham dự Tuần lễ thời trang Milan. Tuy nhiên Luisa Laemmel không đi thảm đỏ cùng Orlando. Trong dịp này, ngôi sao 'Cướp biển vùng Caribbean' xuất hiện tại buổi trình diễn của thương hiệu thời trang Tod's.

Mỹ nhân gen Z hiện tận hưởng kỳ nghỉ ở Địa Trung Hải với Orlando Bloom.

Luisa Laemmel và ngôi sao Hollywood trong buổi đi xem siêu cúp bóng bầu dục Super Bowl. Orlando hẹn hò trở lại sau hơn nửa năm chia tay ca sĩ Katy Perry. Anh và Katy từng gắn bó 9 năm, có chung con gái Daisy Dove hiện 6 tuổi. Trước đó, Orlando trải qua một cuộc hôn nhân với người mẫu Miranda Kerr, ly hôn năm 2013 và chia sẻ quyền nuôi con trai Flynn Bloom, hiện 15 tuổi.