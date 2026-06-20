Lưu Diệc Phi gây sốt vì hành động đặc biệt với người hâm mộ gắn bó suốt 20 năm

Tại sự kiện W Movie Night diễn ra ở Thượng Hải mới đây, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi không chỉ thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc thanh lịch mà còn ghi điểm tuyệt đối với một hành động đầy ấm áp dành cho người hâm mộ lâu năm.

Khi chương trình kết thúc, khu vực sự kiện trở nên hỗn loạn bởi đám đông khán giả, phóng viên và lực lượng an ninh liên tục điều tiết dòng người. Trong lúc nhiều nghệ sĩ nhanh chóng di chuyển về phía lối ra, Lưu Diệc Phi bất ngờ chậm bước sau khi nhận ra một gương mặt quen thuộc đang đứng ở góc khuất giữa đám đông. Thay vì tiếp tục rời đi, nữ diễn viên chủ động len qua dòng người, tiến đến gần người hâm mộ này, mỉm cười và đưa tay chào hỏi. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy chân thành nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo nhiều nguồn tin, người hâm mộ nói trên đã đồng hành cùng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi suốt khoảng 20 năm, kể từ khi cô đảm nhận vai Bạch Tú Châu trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Kim phấn thế gia". Quá xúc động trước cuộc gặp gỡ bất ngờ, người hâm mộ này chia sẻ: “Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ”.

Điều khiến cộng đồng mạng càng bất ngờ hơn là đây không phải lần đầu tiên Lưu Diệc Phi nhận ra người hâm mộ đặc biệt này. Tại một sự kiện diễn ra vào tháng 11/2025, nữ diễn viên được cho là đã bắt gặp anh giữa đám đông, chủ động bắt tay và hỏi tên. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi cô vẫn ghi nhớ một người hâm mộ âm thầm ủng hộ mình trong nhiều năm.

Một cư dân mạng bình luận: “Nhớ được một người hâm mộ bình thường tới hai lần giữa biển người đông đúc không phải là cách xây dựng hình ảnh thân thiện. Điều đó cho thấy cô ấy thực sự trân trọng những người đã đồng hành cùng mình”.

Thực tế, đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của Lưu Diệc Phi trong lòng công chúng. Tháng 3/2024, sau khi hoàn thành công việc vào khoảng 5 giờ sáng, nữ diễn viên phát hiện vẫn còn nhiều người hâm mộ chờ đợi tại sảnh khách sạn. Dù tỏ ra mệt mỏi, cô vẫn dừng lại ký tặng và chụp ảnh cùng từng người trước khi rời đi.

Đến tháng 10/2024, tại một sự kiện thời trang, Lưu Diệc Phi bất ngờ quay lại trao bó hoa hồng vàng đang cầm trên tay cho một người hâm mộ đứng gần sân khấu, biến đạo cụ sự kiện thành món quà khó quên.

Một khoảnh khắc khác cũng gây chú ý diễn ra vào tháng 4/2025. Khi tham dự sự kiện của một thương hiệu, cô bất ngờ nghe thấy tiếng một người hâm mộ hét lớn: “Tôi muốn ngồi ghế phụ trên xe của chị!”. Ban đầu có phần ngạc nhiên, nữ diễn viên bật cười và đáp lại: “Được thôi! Bạn có muốn lên không?”, khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò.

Người hâm mộ cũng nhiều lần bắt gặp Lưu Diệc Phi một mình di chuyển qua các ga tàu và không quên vẫy tay chào tạm biệt những người đang tiễn cô. Khi được thúc giục sớm nhận dự án phim mới, nữ diễn viên hài hước đáp: “Không được đâu, tôi không thể làm vậy”.

Đặc biệt, một hình ảnh từng gây xúc động mạnh là khoảnh khắc Lưu Diệc Phi quỳ xuống để ký tặng cho một người hâm mộ đang ngồi xe lăn.

Theo nhiều khán giả, sức hút bền bỉ của Lưu Diệc Phi không chỉ đến từ nhan sắc hay sự nghiệp diễn xuất thành công với các tác phẩm như "Hoa Mộc Lan" hay bộ phim "Câu chuyện hoa hồng", mà còn xuất phát từ cách cô đối xử chân thành với những người luôn dõi theo mình.

Với nhiều người hâm mộ, Lưu Diệc Phi chưa bao giờ xem họ chỉ là những con số trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô trân trọng họ như những người đã cùng mình đi qua từng chặng đường của sự nghiệp. Có lẽ cũng vì thế mà một cái bắt tay giữa đám đông lại trở thành câu chuyện đẹp và được nhắc đến nhiều nhất trong làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua.