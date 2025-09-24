Người bị ca sĩ Quang Lập bolero 'chiếm nhà' thắng kiện

Vụ tranh chấp nhà giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Nguyệt (60 tuổi) và ông Diệp Văn Lập (tức ca sĩ Quang Lập bolero, đang giữ giấy tờ nhà) được TAND TP HCM xử phúc thẩm trong nhiều ngày. Ông Nguyễn Quang Trọng (đứng tên trên giấy mua nhà viết tay) là người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Trưa 24/9, sau nhiều ngày làm việc, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bà Nguyệt, tuyên hủy giấy bán nhà viết tay ngày 15/4/2014 giữa bà với ông Trọng; buộc bị đơn Diệp Văn Lập và bà Thảo (người thuê căn nhà đang tranh chấp) cùng những người đang sinh sống tại đây phải giao lại nhà cho nguyên đơn.

Đồng thời, tòa tuyên bà Nguyệt không phải trả cho ông Trọng số tiền 1,3 tỷ đồng đã nhận; không phải bồi thường 1,1 tỷ đồng - tương đương một nửa giá trị chênh lệch của căn nhà tại thời điểm hiện nay và khi mua, như bản án sơ thẩm đã tuyên.

HĐXX cũng bác kháng cáo của ông Trọng về việc đề nghị tòa công nhận "Giấy bán nhà" ký giữa bà Nguyệt và ông là hợp pháp để ông được liên hệ với các cơ quan chức năng để làm thủ tục sang tên.

Theo tòa phúc thẩm, tài liệu và chứng cứ trong hồ sơ thể hiện căn nhà trên thuộc sở hữu của vợ chồng bà Nguyệt, giấy bán nhà viết tay được lập nhưng không có chữ ký của người chồng trong khi việc ký hợp đồng diễn ra ngay tại nhà nguyên đơn; giấy bán nhà cũng không được công chứng chứng thực, là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

"Như vậy, hợp đồng mua bán nhà viết tay giữa hai bên không đúng quy định của pháp luật cả về hình thức lẫn nội dung, nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của ông Trọng về việc công nhận giấy mua bán này là hợp pháp", HĐXX nhận định, thêm rằng việc bà Nguyệt yêu cầu ca sĩ Quang Lập trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với căn nhà tranh chấp là có căn cứ.

Quá trình xét xử, ông Trọng cho rằng, đã bàn giao số tiền 1,3 tỷ đồng cho bà Nguyệt theo giấy mua bán nhà nhưng thực tế bà Nguyệt không nhận số tiền này. Ông Trọng cũng không xuất trình được chứng cứ chứng minh đã giao 1,3 tỷ đồng cho bà Nguyệt.

Ngoài ra, kết quả giám định cho thấy, đoạn viết thêm vào bản photo giấy mua bán nhà đưa cho bà Nguyệt giữ có nội dung "anh Thiều (chồng bà Nguyệt) thiếu tôi 1,7 tỷ đồng, có bán tôi căn nhà 1,3 tỷ. Vậy anh Thiều còn nợ tôi 400.000 đồng.." là chữ viết, chữ ký của ông Trọng. Do đó, tòa không có cơ sở xem xét hậu quả của hợp đồng vô hiệu - tức không có căn cứ buộc bà Nguyệt trả cho ông Trọng số tiền 1,3 tỷ đồng đã nhận và bồi thường (do có lỗi dẫn đến hợp đồng vô hiệu).

Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay sau khi tòa tuyên án.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (trái) tại phiên tòa sơ thẩm hôm 14/3. Ảnh: Hải Duyên

Ca sĩ Quang Lập 52 tuổi, quê An Giang, được nhiều người biết đến là giọng ca bolero "rất riêng", sở hữu kênh YouTube có hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, căn nhà tại ấp 4, phường Tân Tạo (trước đây là tỉnh lộ 10, quận Bình Tân) thuộc sở hữu vợ chồng bà Nguyệt. Bà cho rằng chồng bị ông Lập rủ rê cờ bạc, cá độ bóng đá, lâm vào nợ nần và mang giấy tờ nhà cầm vay 1,7 tỷ đồng. Ngày 15/3/2014, ông Lập cùng nhiều người đến ép bà ký "Giấy bán nhà" viết tay để cấn trừ nợ, người đứng tên mua là ông Trọng. Đau buồn về chuyện thua bạc, bị cấn trừ mất nhà, chồng bà tự tử sau đó.

Không lấy lại được nhà, bà Nguyệt nhiều lần thương lượng với ông Lập bất thành nên tháng 6/2020 khởi kiện, đề nghị hủy giấy bán nhà, buộc trả lại tài sản và giấy tờ.

Quá trình xét xử, ông Lập và ông Trọng vắng mặt, ủy quyền cho người đại diện. Phía ông Lập cho rằng giao dịch mua bán có thật, chính ông giới thiệu ông Trọng mua nhà với giá 1,3 tỷ đồng, và bà Nguyệt đã cam kết sang tên nhưng không thực hiện.

Ông Trọng phản đối toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đề nghị công nhận giấy mua bán hợp pháp. Trường hợp không được, ông yêu cầu bà Nguyệt hoàn trả 1,3 tỷ đồng cùng phần chênh lệch giá trị căn nhà.

Hồi tháng 3, TAND quận Bình Tân (nay là TAND Khu vực 9) xử sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của các bên nhưng bà Nguyệt kháng cáo.

