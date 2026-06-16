Loạt nam diễn viên nổi tiếng với vai công an trên phim giờ vàng VTV

Dòng phim hình sự, điều tra từ lâu đã trở thành một trong những “đặc sản” của truyền hình Việt Nam. Cùng với những vụ án gay cấn và các tình tiết đấu trí hấp dẫn, hình tượng người chiến sĩ công an luôn giữ vai trò trung tâm, góp phần tạo nên sức hút cho nhiều bộ phim. Qua từng giai đoạn, nhiều diễn viên đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tục hóa thân thành các cán bộ điều tra, trinh sát hay lãnh đạo lực lượng công an, đến mức khán giả gần như mặc định họ sinh ra để mặc sắc phục trên màn ảnh.

Bảo Anh

Nhắc đến những gương mặt gắn bó với hình tượng chiến sĩ công an trên phim truyền hình, Bảo Anh là cái tên khó bỏ qua. Sinh năm 1981, anh xuất thân từ khóa đào tạo diễn xuất của VFC và sở hữu ngoại hình nam tính, cương trực, phù hợp với những vai sĩ quan điều tra.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Anh đã gần 30 lần khoác lên mình bộ cảnh phục. Các vai diễn của anh trải dài từ sĩ quan trẻ, cảnh sát chìm đến những cán bộ cấp tá giữ vai trò chỉ huy.

Khán giả đặc biệt nhớ đến Bảo Ngậu trong Người phán xử (2017). Nhân vật xuất hiện phần lớn thời lượng phim với thân phận tay chân thân tín của ông trùm Phan Quân, trước khi gây bất ngờ ở chặng cuối khi lộ diện là cảnh sát chìm K3.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt vai điều tra viên như Thiếu tá Trần Đình Quyết trong Mê cung, Trung tá Trần Kim Vũ ở Hồ sơ cá sấu, Đại úy Nghiêm Đức Tùng trong Mặt nạ gương, Đội trưởng Tuyển của Biệt dược đen, Trưởng công an huyện Phùng trong Độc đạo và mới nhất là Trung tá Vũ Bá Tân trong Lửa trắng.

NSƯT Văn Báu

Sinh năm 1952, ông là nghệ sĩ gạo cội từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Văn Báu thường xuyên đảm nhận các vai thủ trưởng cơ quan điều tra, giám đốc hoặc phó giám đốc công an tỉnh.

Vẻ điềm đạm, tác phong chuẩn mực cùng lối diễn xuất chắc chắn giúp ông xây dựng thành công hình ảnh những người lãnh đạo ngành công an mưu trí, bản lĩnh. Vai Thiếu tá Chu Văn Hòa trong những tập đầu của series Cảnh sát hình sự hay các nhân vật lãnh đạo trong Chạy án và Bí mật tam giác vàng đều để lại dấu ấn sâu đậm.

Nhờ những đóng góp cho việc xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an trên màn ảnh, ông từng được Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương.

NSƯT Hoàng Hải

Trong thế hệ diễn viên phía Bắc, NSƯT Hoàng Hải là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng phim hình sự.

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, anh từng ghi dấu ấn với hình tượng Trung úy Minh trong những phần đầu của Cảnh sát hình sự. Nhân vật trẻ trung, dũng cảm và giàu nhiệt huyết giúp Hoàng Hải trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu mến.

Nhiều năm sau, nam diễn viên tiếp tục trở lại với hình tượng người chiến sĩ công an nhưng ở vị trí cao hơn. Trong Tường lửa Tràng An, anh đảm nhận vai Đại tá Trần Hoàng – Trưởng phòng Hình sự PC02 với phong thái từng trải, quyết đoán và giàu kinh nghiệm.

Sự chuyển biến từ hình ảnh sĩ quan trẻ đến người chỉ huy dày dạn cũng phản ánh hành trình trưởng thành của chính Hoàng Hải trên màn ảnh.

NSƯT Võ Hoài Nam

Dù không đóng quá nhiều vai công an như một số đồng nghiệp, NSƯT Võ Hoài Nam vẫn sở hữu một trong những nhân vật cảnh sát nổi tiếng nhất của truyền hình Việt.

Sau khi rời quân ngũ, anh theo học nghệ thuật và trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Giai đoạn cuối thập niên 1990, Võ Hoài Nam ghi dấu ấn với vai Chiến trong series "Cảnh sát hình sự".

Hình ảnh người chiến sĩ mặc áo khoác da, mạnh mẽ, bộc trực và sẵn sàng đối đầu với tội phạm đã trở thành ký ức khó quên đối với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X. Nhân vật này được xem là một trong những biểu tượng của phim hình sự Việt Nam thời kỳ đầu.

Tiến Lộc

Tiến Lộc, sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Sở hữu ngoại hình thư sinh cùng nét chính trực, anh thường được giao những vai chiến sĩ trẻ nhiệt huyết, thông minh. Vai diễn nổi bật nhất của Tiến Lộc là Thượng úy Lý Đào Nam trong Chạm tay vào nỗi nhớ, giúp anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cánh diều vàng.

Ngoài ra, nam diễn viên còn xuất hiện trong các dự án như Câu hỏi số 5 hay Hồ sơ cá sấu, tiếp tục gắn liền với hình tượng cán bộ điều tra.

Hà Việt Dũng và Duy Khánh

Bên cạnh các gương mặt kỳ cựu, nhiều diễn viên trẻ cũng đang dần tạo dấu ấn với hình tượng người chiến sĩ công an.

Hà Việt Dũng

Hà Việt Dũng thường được giao các vai trinh sát chìm hoặc chiến sĩ phòng chống ma túy. Vai Đại úy Hải Triều trong Bão ngầm là một trong những nhân vật nổi bật nhất của anh. Hình tượng người trinh sát gan góc, sẵn sàng thâm nhập đường dây tội phạm ma túy giúp nam diễn viên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Duy Khánh

Trong khi đó, Duy Khánh lại mang đến hình ảnh gần gũi hơn. Trung úy Hoàng trong Phố trong làng là một chiến sĩ công an xã trẻ tuổi, tận tụy với công việc nhưng cũng có đời sống tình cảm đời thường, tạo được thiện cảm với người xem. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Biệt dược đen với vai trò một chiến sĩ thuộc lực lượng hình sự.

Hoàng Công

Khác với nhiều diễn viên kể trên, Hoàng Công là một Trung tá Công an nhân dân ngoài đời thực, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Nhờ kinh nghiệm thực tế trong ngành, anh thường đảm nhận các vai chiến sĩ công an chính quy với phong thái chuẩn mực, nghiêm túc. Những vai diễn như Trung tá Mão trong Có anh nơi ấy bình yên hay cán bộ Lê Xuân Mạnh trong Bước chân vào đời đều mang màu sắc gần gũi với công việc ngoài đời của anh.

Ngoài diễn xuất, Hoàng Công còn tham gia hỗ trợ chuyên môn, tư vấn nghiệp vụ cho nhiều đoàn phim truyền hình.