Ca sĩ Tóc Tiên tận hưởng kỳ nghỉ tại biệt thự riêng ở Đà Lạt sau chuỗi ngày tham gia Eurovision Song Contest Asia tại Thái Lan.

Đoan Trang hái hồng, khám phá ẩm thực và du lịch cùng nhóm bạn tại Đà Lạt. Ca sĩ cho biết dù chuyến đi diễn ra chóng vánh, cả nhóm vẫn tranh thủ ghé nhiều địa điểm, thưởng thức bánh xèo, ốc, cà phê, kem bơ và ngắm vườn hồng, hoa dã quỳ.

Cô cảm ơn người bạn Giao Giao đã làm hướng dẫn viên, giúp cả nhóm có nhiều trải nghiệm.

Tăng Thanh Hà cùng gia đình du lịch Hàn Quốc. Cô chia sẻ những khoảnh khắc ngắm lá vàng cuối thu, thưởng thức ẩm thực và mua sắm tại Seoul.

Á hậu Huyền My có chuyến du lịch Hong Kong. Cô đăng ảnh kèm dòng trạng thái: 'Tình yêu đôi khi vụng về, nhưng sự chân thành sẽ để lại dấu vết'.

Á hậu Tú Anh cùng chồng con du lịch Trung Quốc. Người đẹp chia sẻ khoảnh khắc gia đình ngắm cảnh mùa thu và viết: 'Vẫn vớt vát được chút lá vàng'.

Phương Anh Đào hoàn thành chuyến công tác tại Singapore. Nữ diễn viên hài hước viết: 'Xuất khẩu lao động đã xong, Mây về nhà đây'.

Thu Thủy cùng gia đình nghỉ dưỡng hai ngày một đêm tại Vũng Tàu sau khi các con hoàn thành kỳ thi giữa học kỳ.

Ca sĩ cho biết cả nhà muốn dành thời gian thư giãn, động viên các con sau thời gian học tập căng thẳng. Cô nói hài lòng với căn penthouse ba phòng ngủ có tông xanh chủ đạo, tầm nhìn hướng biển và bữa sáng đa dạng trong chuyến đi.

Khổng Tú Quỳnh đón tuổi mới, chia sẻ mong muốn bước vào chặng đường mới với phiên bản tốt hơn của bản thân.

Ca sĩ cho biết năm nay bận rộn với công việc nên không kịp thực hiện bộ ảnh sinh nhật riêng, quyết định lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đã có. Cô viết: 'Tuổi mới em sẵn sàng xinh đẹp, bận rộn và hạnh phúc'.

Đàm Thu Trang đăng ảnh dùng bữa tối cùng bạn bè.

Ảnh: FBNV