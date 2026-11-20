Trong tập 20 phim "Xóm nhỏ" đã được phát sóng, đã diễn ra cuộc chạm mặt đầy ngượng ngùng dưới sảnh tòa nhà giữa Phong, Trâm và Duyên khi cả ba cùng xuất hiện sau giờ làm. Khi Trâm thắc mắc việc Phong xuất hiện thay vì đi ăn lẩu cùng khách hàng với Duyên, anh thẳng thắn nói muốn tiễn cô về. Duyên bước xuống đúng lúc Phong vừa đặt xe cho Trâm về.

Chứng kiến sự quan tâm đặc biệt này, Duyên không giấu được sự ghen tuông nhưng vẫn giữ thái độ khéo léo, nhắc Trâm về cẩn thận trước khi kéo Phong đi gặp khách hàng.

Phong, Trâm và Duyên gặp nhau khi cùng tan giờ làm. Ảnh VTV

Trong khi đó, bữa ăn tối của Phong và Duyên tại nhà hàng không hề có khách hàng nào xuất hiện như lời Duyên nói. Tại đây, Duyên trải lòng về quãng thời gian biến mất vì gia đình biến cố, mẹ bệnh, bố cờ bạc nợ nần khiến cô phải muối mặt cầm tiền của người yêu thương mình rồi bỏ trốn. Duyên thừa nhận Phong chính là động lực duy nhất giúp cô quay về.

Đáp lại những lời tâm sự của Duyên, Phong gửi lời xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ cô lúc khó khăn. Tuy nhiên, Phong lại dứt khoát cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Duyên: "Ở thời điểm hiện tại anh không còn một tí tình cảm nào với em cả".

Dù Duyên níu kéo vì cả hai chưa từng nói lời chia tay, Phong vẫn lạnh lùng tuyên bố giữa hai người giờ đây chỉ còn là bạn bè, đồng nghiệp. Duyên đồng ý với điều này bởi nó có thể giúp cô ở gần Phong.

Bà Phẩm tuyên bố không muốn làm mẹ kế của Trâm. Ảnh VTV

Trở về xóm trọ, Trâm hốt hoảng gọi mọi người vì phát hiện phòng mình tự nhiên xuất hiện bộ chăn ga mới. Chị Lan và anh Hiệp liền tường thuật lại cảnh tượng "tình tứ" giữa ông Đô và bà Phẩm ban chiều, khẳng định chắc nịch cả hai vì ngại ngùng nên mới nhượng lại bộ chăn ga cho Trâm. Tin lời hàng xóm, Trâm mang đồ sang trả bà Phẩm.

Bị hiểu lầm, bà Phẩm tự ái tuyên bố rõ ràng trước mặt hai bố con ông Đô rằng không muốn làm mẹ kế của ai cả. Thậm chí bà Phẩm còn dọa trả lại tiền cọc để hai bố con đi thuê chỗ khác. Sau sự cố này, ông Đô đành thú nhận với Trâm việc nhờ bà Phẩm mua đồ hộ. Về phía Trâm, cô lo sợ bố có tình cảm với bà Phẩm nên đã bắt ông Đô phải hứa sẽ không có quan hệ gì với bà.

Phong tạo sự tin tưởng cho Trâm bằng cách mở loa ngoài khi Duyên gọi điện tới. Ảnh VTV

Sáng hôm sau, Phong diện đồ bảnh bao, đứng đợi sẵn trước cổng xóm trọ để đón Trâm. Anh chủ động giải thích rõ ràng với Trâm rằng mình và Duyên đã thống nhất chỉ là bạn bè, đối tác làm việc. Khi Phong ngỏ ý mời đi ăn sáng, Trâm lập tức đồng ý.

Đúng lúc này, Duyên gọi điện tới. Phong không muốn Trâm hiểu lầm nên đã bật loa ngoài để cô cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Phong nói thẳng rằng đang đưa Trâm đi làm. Đáp lại, Duyên dặn dò Phong phải chăm sóc Trâm cẩn thận vì cô hiện đang là ngôi sao mới nổi của studio.

Phong và Trâm bất ngờ khi Trâm nhận thông báo bị hủy show chụp ảnh. Ảnh VTV

Chứng kiến Phong và Trâm ngày càng thân thiết, Duyên nảy sinh lòng đố kỵ và tìm cách lấy lòng sếp Hòa để giành cơ hội. Mủi lòng trước sự nhiệt tình của Duyên, sếp Hòa hứa tháng tới có hợp đồng mỹ phẩm sẽ đề xuất chọn cô.

Việc Duyên âm thầm giở chiêu trò chơi xấu sau lưng khiến Trâm bất ngờ nhận thông báo bị hủy show ngay sau đó. Khi Trâm ngỡ ngàng thắc mắc về lý do, trợ lý của sếp Hòa lạnh lùng đáp lại: "Họ không ưng thì họ hủy thôi em. Khách hàng là thượng đế mà". Thấy sự việc vô lý vì trước đó đối tác rất hài lòng về Trâm, Phong định lên gặp trực tiếp sếp Hòa để hỏi cho ra lẽ nhưng Trâm đã kịp thời ngăn lại.