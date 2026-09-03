Phim 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu' của Huỳnh Lập đạt doanh thu hơn 165 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 2/9, phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" do Huỳnh Lập đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 165 tỷ đồng, đứng đầu phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đứng thứ hai là phim "Quý tử vượt giàu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đạt doanh thu gần 30 tỷ đồng; đứng thứ ba là phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đạt doanh thu hơn 19 tỷ đồng.

Phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đứng đầu doanh thu phòng vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Nguồn: Box Office Vietnam

Phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" được khởi chiếu từ ngày 21/08/2026 với thể loại: Gia đình, hài. Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Huỳnh Lập, Tín Nguyễn, Hồng Ánh, ca sĩ Phương Thanh, Puka, Xuân Phúc, Quang Trung…

Bộ phim xoay quanh người cháu trai Trí Bình (Cody Nam Võ) một chàng trai Gen Z, trở về vùng quê hẻo lánh để trải qua kỳ nghỉ hè cùng ông nội là ông Thời (NSƯT Cao Minh) - một cựu chiến binh sống đơn độc nhiều năm.

Trí Bình liên tiếp chứng kiến hàng loạt hiện tượng kỳ lạ của ông nội và nhận được những lời cảnh báo rùng rợn từ mọi người. Khi bí mật về ông Thời dần được hé lộ, cậu buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi, vượt qua khoảng cách thế hệ để dần nhận ra các giá trị tưởng chừng đã bị lãng quên. Đan xen giữa tiếng cười, yếu tố tâm linh và những tình huống éo le.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là câu chuyện về gia đình, sự trưởng thành và hành trình đi tìm câu trả lời cho nỗi trăn trở: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?".

Phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" được khởi chiếu từ ngày 21/08/2026. Ảnh: TL

Huỳnh Lập tạo nên sự đối lập giữa hai ông cháu khi xây dựng một bên là vẻ hiện đại, thời thượng đặc trưng của người trẻ và một bên là nét truyền thống, nghiêm nghị của người đi trước.

Theo VOV, Huỳnh Lập ấp ủ ý tưởng cho "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" từ giai đoạn thực hiện "Nhà gia tiên". Theo thông tin từ ê-kíp, những trải nghiệm trong không khí kỷ niệm các ngày lễ lớn và thời gian tham gia Sao nhập ngũ tiếp tục thúc đẩy anh phát triển câu chuyện lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính.