Nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng 'Sex and the City' đính chính về hiểu lầm

Theo Thời báo VTV, trong lần trò chuyện mới đây với tạp chí Vogue, diễn viên Sarah Jessica Parker đã có những trải lòng thẳng thắn về cuộc sống, sự nghiệp, phong cách. Dù đã tạo dựng danh tiếng trong suốt nhiều thập kỷ, nhưng nữ diễn viên cho rằng, thành công lớn nhất của cô đó là có được một gia đình hạnh phúc bên chồng - tài tử Matthew Broderick và 3 người con.

Sarah Jessica Parker cũng tiết lộ điều hiểu lầm lớn nhất của người hâm mộ về cô. Đó là đánh đồng cô với nhân vật Carrie Bradshaw trong "Sex and the City". Trong phim, Carrie là một nhà văn viết chuyên mục về tình dục và hẹn hò ở New York cho một tờ báo. Cô ấy thích mua sắm, thích uống cocktail Cosmopolitan và mắc nhiều sai lầm trong chuyện tình cảm...

Sarah Jessica Parker trong bộ phim truyền hình "Sex and the City". (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trong một sự kiện hỏi đáp khác được tổ chức năm 2025, Sarah Jessica Parker cũng từng khẳng định rằng, có ranh giới rất rõ ràng giữa cô và Carrie Bradshaw, ngoại trừ một điểm chung duy nhất: cả hai đều ghét rau mùi tây. Mặc dù vậy cô không phủ nhận mối liên hệ khá đặc biệt với nhân vật nữ chính trong "Sex and the City".

Chia sẻ với tờ People, Sarah Jessica Parker kể rằng cô từng có lần sử dụng tủ quần áo khổng lồ của Carrie cho mục đích cá nhân. Khi phần phim hậu truyện "And Just Like That" chính thức khép lại hành trình, nữ diễn viên đã bày tỏ nhiều cảm xúc trân trọng, hạnh phúc cho quãng thời gian gần 3 thập kỷ sống và yêu cùng với Carrie Bradshaw trên màn ảnh.

Sarah Jessica Parker sự nghiệp thành công từ khi góp mặt trong "Sex and the City". (Ảnh chụp màn hình)

Sarah Jessica Parker (sinh năm 1965) từng là ngôi sao thời trang và quyến rũ của bộ phim truyền hình ăn khách "Sex and the City" từ năm 1998 đến 2004. Sarah nhận 4 giải Quả cầu vàng, 3 giải Screen Actors Guild Awards và 2 giải Emmy Awards cho vai diễn Carrie Bradshaw trong phim này. Nữ diễn viên có sự nghiệp ổn định trong suốt 4 thập kỷ qua với khối tài sản khoảng 100 triệu USD.