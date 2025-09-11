Lan Phương nỗ lực tự chăm hai con trước khi trở lại đóng phim

Hôm 9/9, Lan Phương địu con đến Tòa án Nhân dân Hà Nội dự phiên xử ly hôn với chồng người Anh - David Duffy. Khi được nhắc không mang trẻ nhỏ vào phòng, cô giải thích luật sư đã báo phiên tòa sẽ hoãn theo đề nghị của David, cô chỉ cần có mặt để thư ký ghi nhận. Con gái lại đang ốm, không thể đến lớp, trong khi giúp việc chưa kịp đến nên Lan Phương buộc phải đưa theo cùng trước khi cho bé đi khám bệnh.

Chia sẻ thêm trên trang cá nhân sau đó, Lan Phương cho biết bé Mia lên cơn sốt lúc 3h sáng và từ đó cứ bám chặt lấy mẹ. Trước khi đến tòa, một mình cô "đánh vật" với việc chăm sóc hai bé, vừa ôm Mia vừa hỗ trợ Lina ăn sáng để bé kịp xuống sảnh đúng giờ xe bus của trường đến đón lúc 7h30. Kế hoạch đưa Mia đi học rồi một mình ra tòa xét xử sơ thẩm lúc 8h30 của cô đổ bể vì con gái nhỏ không dứt cơn sốt, cứ bám mẹ không rời.

Lan Phương và con gái ở phòng xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, sáng 9/9. Ảnh: Nana

"Thế là hai mẹ con ôm nhau ra tòa. Thương Mia ốm mà ngoan lắm, ngồi taxi, ti mẹ ngủ thiếp được một chút, dậy là ngoan ngoãn nghe mẹ hát, mẹ nói chuyện, ngắm đường. Đến tòa, con ngồi ngoan trong địu, đầu gục vào ngực mẹ. Ôm Mia, mẹ hạnh phúc, cảm giác như cả thế giới, mọi điều ý nghĩa nhất của cuộc sống đang nằm trong tay", cô kể về trải nghiệm không thể quên của mình tại tòa.

Sau khi lấy quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm, cô đưa con đi khám. Bé được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm phế quản và viêm mũi. Khi về nhà, bé không muốn ăn uống và chỉ ôm mẹ, ti mẹ rồi ngủ. Đến tối, cả hai mẹ con cô đều lên cơn sốt.

Chia sẻ lý do không thuê giúp việc hay nhờ người thân phụ trông con thay vì tự xoay xở, Lan Phương nói với Ngôi Sao: "Tôi thuê một chị giúp việc nhưng muốn tự chăm con lúc chưa đi phim và có thêm thời gian chỉ có ba mẹ con với nhau nên bảo chị ấy không cần ngủ lại qua đêm, chỉ có mặt khi tôi gọi. Ngày thường, hai bé đều ngủ ngoan đến sáng rồi đi học nên cũng không quá vất vả. Thế nhưng, Mia ốm bất ngờ vào đúng ngày mẹ phải ra tòa trong khi người giúp việc không đến kịp nên tôi mới phải đưa con theo cùng như vậy".

Lan Phương trải nghiệm thời gian không có giúp việc, tự tay vào bếp nấu ăn cho con từ đợt nghỉ lễ 2/9. Tự chăm con sau nhiều năm luôn có người hỗ trợ, cô thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn hai con vui vẻ ăn hết các món do mẹ chuẩn bị. Thời gian các con ngủ hoặc đi học, cô dành để dọn dẹp nhà cửa, xử lý công việc ở quán kid cafe và đọc kịch bản. Cô sắp trở lại đóng phim trong hai dự án của VFC.

Lan Phương và hai con tại căn hộ ở Tây Hồ (Hà Nội).

Ba mẹ con diễn viên hiện sống trong một căn hộ gần trường của các bé. Mục tiêu của Lan Phương là giành quyền nuôi cả hai con gái sau ly hôn. Mong muốn lớn nhất của cô lúc này là sớm kết thúc việc xét xử để ổn định cuộc sống của ba mẹ con.

Lan Phương cho biết cô gửi đơn ly hôn David Duffy lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội từ cuối tháng 5. Từ đó, cô đã đến tòa nhiều lần để làm các thủ tục cần thiết. Trong một chia sẻ trước đây trên trang cá nhân, diễn viên nói mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn.

Hai bé nhà Lan Phương khi ăn đồ do mẹ chuẩn bị.

Diễn viên suy nghĩ rất lâu để xem điều gì tốt nhất cho bản thân và hai con trước khi đi đến quyết định chia tay chồng và công khai việc đổ vỡ với công chúng. Trước đó, hồi tháng 1, Lan Phương đưa con vào Đà Nẵng đoàn tụ với chồng sau thời gian mắc chứng trầm cảm thai kỳ và sau sinh, không thể xoay xở một mình cùng hai em bé. Khi ấy, vợ chồng Lan Phương xin cho bé lớn học ở Đà Nẵng để David có thời gian bên con nhiều hơn, còn cô đi lại giữa các thành phố, cho bé Mia đi cùng để vừa làm việc vừa chăm sóc con. Lan Phương nhiều lần bế con vào Đà Nẵng thăm chồng, sau đó chuyển trường cho bé lớn để cả nhà đoàn tụ ở thành phố biển nhưng cảm giác không được anh thấu hiểu, san sẻ chuyện chăm con càng khiến cô u uất.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...