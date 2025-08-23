Lan Phương bán căn hộ ở Đà Nẵng

Theo Lan Phương, căn hộ của cô thuộc một dự án đang xây dựng và dự kiến bàn giao vào năm sau.

Ban đầu, diễn viên mua nhà với mục tiêu ổn định cuộc sống gia đình, nhưng nay phải bán vì "nhiều lý do khách quan".

Diễn viên cho biết người mua căn hộ là một bà mẹ đơn thân, gửi con cho bà ngoại chăm sóc ngoài Bắc để vào Đà Nẵng làm việc. Cô này tâm sự với Lan Phương rằng khi nhà hoàn thiện sẽ đón con vào, cùng bé tận hưởng cuộc sống tại thành phố biển.

Lan Phương bày tỏ đồng cảm với hoàn cảnh của người mẹ và xúc động trước nghị lực cô này có được khi nỗ lực vì con cái. "Hy vọng hai mẹ con sẽ có những ngày hạnh phúc trong căn hộ của riêng mình", cô nói.

Lan Phương và con gái lúc ở Đà Nẵng.

Hiện Lan Phương cùng hai con gái sống trong một căn hộ ở Hà Nội - nơi từng là tổ ấm của cả gia đình, gần quán kid cafe do cô làm chủ. Dù có nhà tại TP HCM, cô nói trước mắt vẫn chọn ở Hà Nội vì thuận tiện công việc.

"Sức khỏe tôi tạm ổn. Lúc nào căng thẳng thì rất mệt nhưng cố thư giãn thì sẽ thấy tốt hơn. Gần đây tôi hay ngủ trễ, nhiều thứ trong đầu khiến tôi khó ngủ", cô cho biết.

Giai đoạn này, Lan Phương tham gia một dự án phim mới của VFC, sắp công bố. Cô vào vai người phụ nữ quyền lực, giàu có, thông minh nhưng si tình. Diễn viên mong khán giả đón nhận sự thay đổi hình ảnh, bởi đây là vai diễn giúp cô "rũ bỏ mọi điều cũ kỹ khi từng không được là chính mình".

Trước đó, ngày 24/7, Lan Phương xác nhận ly thân và làm thủ tục ly hôn với chồng người Anh - David Duffy. Khi được hỏi lý do chia tay, cô né tránh trả lời trực diện, chỉ nói cảm thấy "như được giải thoát", "được cứu vớt" khi rời khỏi cuộc hôn nhân này.

"Tôi đang trong hành trình tự chữa lành, dần thấy mọi thứ tốt hơn nên mới có thể mở lòng. Nhưng để trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn sẽ còn rất lâu", cô nói.

Cô cho biết đã nộp đơn ly hôn đơn phương tại TAND Hà Nội từ cuối tháng 5. "Mỗi lần tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn, như cánh cửa tự do đến gần hơn", cô bày tỏ.

Trước quyết định chia tay, cô cân nhắc rất lâu để chọn điều tốt nhất cho bản thân và hai con. Vài tháng qua, diễn viên duy trì thói quen chạy bộ, tập gym để cân bằng cuộc sống, song song kinh doanh quán cafe và đóng phim. Cô cũng gặp bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý để vượt qua chứng trầm cảm.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...