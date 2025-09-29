Nicolas Cage ném nhẫn đính hôn xuống biển sau cãi vã với vợ sắp cưới

Hành động bốc đồng và cuộc hôn nhân sóng gió của Nicolas Cage với ca sĩ Lisa Marie Presley đầu những năm 2000 được mẹ vợ cũ, bà Priscilla Presley, tiết lộ trong cuốn hồi ký vừa phát hành, Softly as I Leave You: Life After Elvis.

Nicolas Cage và vợ - Lisa Marie Presley. Ảnh: Wire

Theo Priscilla Presley, 80 tuổi, Nicolas Cage tặng Lisa chiếc nhẫn kim cương 6 carat trị giá 65.000 USD (1,7 tỷ đồng) khi đính hôn năm 2001. "Chiếc nhẫn lộng lẫy, nhưng chẳng tồn tại được bao lâu", bà viết.

"Một buổi chiều, họ đi thuyền ngoài khơi đảo Catalina trên chiếc du thuyền Weston của Nic. Một điều gì đó đã châm ngòi cho một trận cãi vã dữ dội. Lisa tháo nhẫn đính hôn và ném về phía Nic. Trong cơn tức giận, Nic ném thẳng chiếc nhẫn xuống biển," Priscilla kể.

Nữ diễn viên cho biết, sau đó ngôi sao Kho báu quốc gia hối hận và thuê thợ lặn tìm chiếc nhẫn ở khu vực rơi xuống, nhưng bất thành. "Theo tôi biết thì chiếc nhẫn vẫn còn nằm dưới đáy biển," Priscilla nhớ lại. "Vậy Nicolas làm gì tiếp theo? Hai ngày sau, cậu ấy mua tặng Lisa chiếc nhẫn có viên kim cương lớn hơn - 10 carat - và cả hai lại đính hôn một lần nữa".

Lisa và Nicolas Cage trên một du thuyền gần đảo Catalina, Los Angeles vào ngày 4/9/2001. Ảnh: GC

Trong hồi ký, Priscilla cho biết dù Lisa và Nicolas có sự cuốn hút mạnh mẽ, nhưng chính đam mê ấy lại nhiều lần khiến họ rơi vào những trận cãi vã bùng nổ. "Họ hét vào mặt nhau, ném đồ, đôi khi làm vỡ đồ. Rồi họ chia tay. Và hôm sau, hoặc không lâu sau đó, họ lại làm lành", bà viết. "Lisa và Nic chia tay rồi tái hợp nhiều lần đến chóng mặt. Khi mọi thứ tốt đẹp thì họ rất, rất hạnh phúc. Nhưng khi có điều gì đó xảy ra thì thực sự khủng khiếp".

Dù vậy, cặp sao vẫn tiến tới hôn nhân. Họ làm đám cưới tại Hawaii ngày 10/8/2002. Priscilla viết rằng dù "không mấy hy vọng" cuộc hôn nhân kéo dài, bà vẫn cố gắng "giữ thái độ lạc quan". Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, Nicolas Cage nộp đơn ly hôn. Priscilla cho biết cuộc chia tay này "đầy khó khăn" với cả hai, nhưng sau cùng họ đồng ý làm bạn sẽ tốt hơn.

Nicolas và Lisa yêu nhau cuồng nhiệt nhưng ly hôn chỉ sau ba tháng chung sống. Ảnh: Wire

Sau đó, Nicolas cưới nữ phục vụ bàn Alice Kim vào tháng 7/2004, hai tháng sau khi hoàn tất ly hôn với Lisa Marie. Cuộc hôn nhân kéo dài đến năm 2016 và họ có chung con trai Kal-El. Năm 2019, tài tử Hollywood đi đăng ký kết hôn với nghệ sĩ trang điểm Erika Koike nhưng chỉ 4 ngày sau anh đệ đơn lên tòa xin bãi bỏ cuộc hôn nhân này vì suy nghĩ không thấu đáo trong lúc say xỉn. Cuối năm đó, anh gặp người vợ hiện tại Riko Shibata ở Nhật Bản khi đi quay phim và hai người kết hôn tại Las Vegas năm 2021.

Về phía Lisa Marie, ca sĩ từng kết hôn rồi ly hôn với diễn viên Danny Keough và ngôi sao nhạc pop Michael Jackson trước khi đến với Nicolas Cage. Năm 2006, cô cưới nhạc sĩ Michael Lockwood, chung sống đến năm 2021. Lisa Marie Presley qua đời vì tắc ruột non vào năm 2023 ở tuổi 54.