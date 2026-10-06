Nam diễn viên Việt đầu tiên chạm mốc 1.000 tỷ đồng chỉ sau hai bộ phim

Phim điện ảnh Trại buôn người vẫn đang làm mưa làm gió tại rạp chiếu. Nam diễn viên Steven Nguyễn đạt kỷ lục trở thành diễn viên duy nhất chạm mốc 1.000 tỷ doanh thu chỉ với hai tác phẩm liên tiếp.

Phim Mưa đỏ (2025) đạt 714 tỷ đồng, hiện tại, Trại buôn người đã đạt mốc 294 tỷ đồng. Steven Nguyễn là trường hợp may mắn khi chỉ với hai phim trong hai năm liên tiếp, tổng doanh thu đã vươn tới con số 1.000 tỷ đồng.

Màn ảnh Việt có một số nam diễn viên đạt mốc doanh thu nghìn tỷ là Tuấn Trần, Thái Hòa, Quang Tuấn, Kiều Minh Tuấn nhưng phải tích lũy qua nhiều tác phẩm. Tốc độ "nhanh như chớp" và số lượng phim ít kỷ lục như Steven Nguyễn là hiếm có.

Lịch chiếu vẫn là lợi thế lớn của Trại buôn người. Bước sang tuần phát hành thứ hai, phim tiếp tục được bố trí hơn 5.600 suất/ngày, cho thấy hệ thống rạp vẫn dành phần lớn lịch chiếu cho tác phẩm.

Với lịch chiếu hiện tại, Trại buôn người gia nhập nhóm phim có quy mô phát hành hiếm gặp tại Việt Nam. Theo thống kê Box Office Vietnam, trước đó Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, một phim của Trấn Thành và phim hoạt hình ngoại K ẻ trộm mặt trăng 4 từng vượt ngưỡng này.

Sau Trại buôn người , Steven Nguyễn còn có thể tiếp tục nâng cao thành tích với các dự án phim điện ảnh được kỳ vọng như Hoàng hậu cuối cùng, Chị chị em em 3, Người mẹ xấu ...

Trong Trại buôn người , Steven Nguyễn vào vai Ny, trên hành trình đi tìm em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên đóng) sau khi cô sa vào chiếc bẫy "việc nhẹ, lương cao". Hành trình cứu em khiến Ny bị cuốn vào một khu trại, nơi các nạn nhân phải tìm cách sống sót và trốn thoát.

Steven Nguyễn cho biết Ny là người nông dân chân chất, hết lòng yêu thương em gái. Trong Trại buôn người, phân đoạn đua bò ở đầu tác phẩm với anh là trải nghiệm khó quên. Để phục vụ cho cảnh quay này, diễn viên 9X đã phải di chuyển xuống An Giang trước một tuần nhằm làm quen, học cách đua bò từ những người dân địa phương. Nam diễn viên cũng phơi nắng, ép cân và giảm khoảng 4 kg để có vẻ ngoài gầy gò, lam lũ của một nông dân nghèo.

Nam diễn viên chia sẻ trong quá trình quay phim từng phải nhảy xuống khúc sông đầy chất thải, trong phân cảnh đua bò, đường đua ngập phân. Nhưng ngoại trừ những phân cảnh khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, nam diễn viên không sử dụng diễn viên đóng thế. Vì vậy, anh từng bị kính ô tô cắt vào tay, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới tiến độ quay của cả đoàn, Steven Nguyễn nén đau để diễn tiếp. Vai diễn của anh đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Người xem như đồng cảm cùng cảm xúc sợ hãi, hoang mang của nhân vật Ny.

Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991), cao 1,78 m, gương mặt nam tính. Trước khi tỏa sáng với vai Quang trong bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt - Mưa đỏ, Steven Nguyễn có sự nghiệp khá chật vật. Anh từng tham gia hàng loạt dự án từ truyền hình, web drama, đến phim điện ảnh như Bạn gái tôi trùm trường, Ông trùm dẹp loạn giang hồ, Cú đấm thép, Chàng phi công của em, Bi Long đại ca ...

Tuy nhiên, Steven Nguyễn không bỏ cuộc, luôn nỗ lực hoàn thiện khả năng diễn xuất, đọc thoại. Thành tích hiếm có hiện tại là kết quả của quá trình nỗ lực suốt 10 năm của nam diễn viên.