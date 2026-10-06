Chồng thiếu gia trang trí ôtô mừng sinh nhật Midu

Tối 5/10, Midu đăng video ghi lại không gian xinh xắn ngập tràn màu hồng trên ôtô kèm chú thích: "Cảm ơn tình yêu của em. Thật bất ngờ". Cô cùng bạn đời nắm tay tình tứ, bên cạnh là bó hoa lớn, bánh kem, bóng bay và dòng chữ "Happy birthday".

Chiếc xe ngập màu hồng của vợ chồng Midu. Video: FBNV

Không chỉ trang trí xe hơi và tặng hoa, Minh Đạt còn viết thiệp gửi bà xã: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh. Cảm ơn em đã luôn ở bên, thấu hiểu và cùng khám phá quán ngon với anh. Có em, mỗi ngày của anh đều trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chúc em bước sang tuổi mới luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho mọi việc em dự định làm sẽ thành công mỹ mãn. Anh yêu em".

Năm ngoái, doanh nhân 9X cũng áp dụng ý tưởng này để kỷ niệm sinh nhật Midu. Khi ấy, nữ diễn viên cho biết không tổ chức tiệc xôm tụ bên người thân, bạn bè như các năm trước, nhưng sự tinh tế của nửa kia khiến cô xúc động. "Thứ quý giá nhất của vợ chồng tôi không phải vật chất mà là chặng đường gắn bó, biết yêu thương và thấu hiểu nhau hơn", người đẹp 8X bày tỏ.

Midu hóa công chúa khi thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật bên ông xã Minh Đạt. Ảnh: FBNV

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua loạt tác phẩm: Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Mẹ chồng... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang kiêm doanh nhân.

Ông xã Midu tên Trần Duy Minh Đạt, sinh năm 1990, là con trai chủ tịch một công ty nhựa nổi tiếng. Anh từng du học nhiều năm ở Mỹ, lấy bằng cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Minh Đạt về nước làm việc cho tập đoàn gia đình. Anh hiện giữ chức giám đốc vận hành chi nhánh công ty ở Mỹ và phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TP HCM.

Midu và Minh Đạt tổ chức hôn lễ tại TP HCM tháng 6/2024. Người đẹp cho biết những lúc không phải đi làm, cặp vợ chồng son thường ở nhà pha cà phê, cắm hoa, đọc sách, tận hưởng thời gian bên nhau. Ngoài ra, Minh Đạt liên tục đưa bạn đời đi nghỉ dưỡng nhiều nơi ở Việt Nam và trên thế giới.