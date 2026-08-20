Kim Jae Joong kể quá khứ bị bắt nạt, phải thay đổi đường đến trường

Xuất hiện trong chương trình YouTube Kkondaehee của nghệ sĩ hài Kim Dae Hee, Kim Jae Joong có dịp nhắc lại những ký ức thời niên thiếu. Cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh ngoại hình của nam ca sĩ. Khi được hỏi liệu có đẹp trai từ nhỏ hay không, Kim Jae Joong cho biết mình từng là một em bé dễ thương nhưng trải qua giai đoạn ngoại hình thay đổi khi học trung học cơ sở, trước khi tiếp tục thay đổi ở những năm trung học phổ thông.

Tuy nhiên, Kim Jae Joong cho biết khi ấy anh gần như không có tâm trí để nghĩ đến chuyện tuổi dậy thì hay ngoại hình vì những năm tháng đi học quá khó khăn.

“Quá khó để thậm chí nghĩ về tuổi dậy thì. Tôi cứ tự hỏi: ‘Tại sao họ lại đánh tôi như vậy?’”, nam ca sĩ nhớ lại.

Theo Kim Jae Joong, anh từng bị một số học sinh nhắm tới trong thời gian đi học. Nam ca sĩ kể những học sinh có ngoại hình khác biệt, trong đó có những người sở hữu làn da trắng sáng, có thể bị kéo đến những khu vực vắng người.

Kim Jae Joong

Kim Dae Hee cho rằng làn da trắng và ngoại hình nổi bật của Kim Jae Joong khi đó có thể khiến anh dễ gây chú ý hơn. Nam ca sĩ cũng kể lại một sự việc liên quan đến một nữ sinh từng có tình cảm với mình.

“Có một cô gái xinh xắn ở trường thích tôi. Vì cô ấy thích tôi, một số nam sinh lớn tuổi hơn đã kéo tôi đi chỗ khác”, Kim Jae Joong kể.

Những trải nghiệm thời đi học cũng ảnh hưởng đến thói quen của anh trong một thời gian dài. Kim Jae Joong cho biết bản thân thường cúi đầu khi đi bộ và cố tránh nhìn thẳng vào người khác.

“Tôi làm vậy vì tôi không muốn giao tiếp bằng mắt”, anh nói.

Không chỉ thay đổi cách đi đứng, Kim Jae Joong còn phải tìm cách tránh gặp những học sinh từng bắt nạt mình trên đường đến trường. Theo nam ca sĩ, từ nhà đến trường vốn có một tuyến đường thẳng, nhưng anh cố tình lựa chọn con đường khác đi qua khu vực núi để hạn chế khả năng chạm mặt họ.

“Tôi đi đường đó để không phải chạm mặt họ”, Kim Jae Joong chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết những năm tháng đi học khiến anh thường xuyên sống trong trạng thái lo lắng và cảnh giác. Vì vậy, những thay đổi về ngoại hình hay tâm lý tuổi mới lớn khi ấy không phải điều anh quan tâm nhiều nhất.

Trong cuộc trò chuyện, Kim Jae Joong cũng nhìn lại cách ngoại hình ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình. Anh cho rằng việc có vẻ ngoài nổi bật không phải lúc nào cũng mang lại thuận lợi, bởi sự chú ý từ những người xung quanh đôi khi có thể kéo theo những tình huống không mong muốn.

“Đó là lý do tại sao tôi thực sự ủng hộ những người đẹp trai”, nam ca sĩ nói khi cuộc trò chuyện trở lại chủ đề ngoại hình.

Kim Jae Joong cho rằng những người sở hữu ngoại hình thu hút cũng có thể gặp những khó khăn mà người ngoài không nhìn thấy. Dù chia sẻ câu chuyện bằng giọng điệu có phần hài hước ở một số đoạn, nam ca sĩ thừa nhận quãng thời gian bị bắt nạt đã để lại cho anh nhiều ký ức khó quên từ trước khi bước chân vào làng giải trí.

Kim Jae Joong sinh năm 1986, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên Hàn Quốc, nổi tiếng từ khi hoạt động cùng TVXQ với nghệ danh Hero Jaejoong. Sau khi rời SM Entertainment, anh cùng hai thành viên thành lập JYJ và tiếp tục phát triển sự nghiệp solo tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Bên cạnh âm nhạc, Kim Jae Joong tham gia nhiều phim truyền hình như Protect the Boss, Triangle, Bad Memory Eraser. Sau hơn 20 năm hoạt động, anh vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2023, Kim Jae Joong thành lập công ty iNKODE Entertainment, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất và quản lý nghệ sĩ.