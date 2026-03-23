3 thói quen giúp 'Nữ hoàng phim ngoại tình' Kim Hee Ae trẻ trung ở tuổi 59

Kim Hee Ae được gọi là 'Nữ hoàng phim ngoại tình' sau khi liên tiếp thành công với các vai diễn trong những bộ phim về hôn nhân đổ vỡ, phản bội và trả giá. Ảnh: Instagram heeae_official

Ở tuổi 59, Kim Hee Ae vẫn giữ được làn da căng mịn, gương mặt ít dấu vết thời gian và thần thái điềm tĩnh đặc trưng. Nữ diễn viên Hàn Quốc không gắn hình ảnh của mình với những bí quyết làm đẹp quá cầu kỳ hay các phương pháp trẻ hóa gây tranh cãi. Điều cô nhiều lần nhấn mạnh lại là những nguyên tắc rất căn bản: chăm sóc da đều đặn, ưu tiên dưỡng ẩm, ngủ sớm và duy trì lối sống ổn định.

Dưỡng ẩm là bước chăm da quan trọng nhất

Theo Star News, Kim Hee Ae tiết lộ có thói quen đắp mặt nạ thường xuyên, nhất là vào những ngày thời tiết hanh khô hoặc nhiều gió. Với nữ diễn viên, đây là cách giúp da được cấp ẩm tốt hơn và phục hồi sau những tác động từ môi trường.

Dưỡng ẩm cũng được xem là bước trung tâm trong thói quen chăm sóc da của Kim Hee Ae. Thay vì chạy theo quá nhiều sản phẩm hoặc xu hướng làm đẹp mới, cô ưu tiên giữ làn da luôn đủ nước, mềm và ổn định. Cách tiếp cận này khá phù hợp với quan điểm chăm da hiện đại, khi nhiều người tin một làn da được dưỡng ẩm tốt thường trông căng hơn, sáng hơn và ít bộc lộ các dấu hiệu lão hóa sớm.

Kim Hee Ae khoe quà tặng từ Việt Nam trên Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram heeae_official

Chú trọng phục hồi da sau nắng, gió

Bên cạnh việc dùng mặt nạ, Kim Hee Ae còn được cho là chú trọng các bước phục hồi da sau khi tiếp xúc với nắng và gió. Nữ diễn viên cho biết thích chơi golf nhưng cũng hiểu đây là hoạt động khiến da dễ bị khô, sạm và mất nước. Vì vậy, sau những buổi vận động ngoài trời, cô sẽ massage nhẹ và thoa dưỡng kỹ hơn bình thường.

Ngủ sớm để da có thời gian tái tạo

Kim Hee Ae cho biết cố gắng đi ngủ trước 10 giờ tối và xem đây là một phần quan trọng trong việc giữ da khỏe. Thói quen này nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là điều không dễ duy trì với nhiều người, nhất là khi công việc và nhịp sống hiện đại thường khiến thời gian nghỉ ngơi bị xáo trộn.

Giấc ngủ từ lâu đã được xem là yếu tố có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe làn da. Khi ngủ đủ và đúng giờ, cơ thể có điều kiện phục hồi tốt hơn, đồng thời làn da cũng bớt xỉn màu, khô ráp và mệt mỏi.

Chống lão hóa bằng sự bình thản

Điểm đáng chú ý là dù nổi tiếng với diện mạo trẻ trung, Kim Hee Ae không thể hiện quan điểm chống lão hóa theo hướng cực đoan. Cô từng nói mình chấp nhận những khuyết điểm trên gương mặt thay vì cố phủ nhận hoàn toàn dấu vết tuổi tác. Với nữ diễn viên, điều quan trọng không phải là trông như chưa từng già đi mà là giữ cho bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất, cả về ngoại hình lẫn tinh thần.

Chính thái độ ấy tạo nên hình ảnh rất riêng của Kim Hee Ae. Cô không xây dựng vẻ đẹp bằng sự gồng mình chống lại thời gian mà bằng sự chăm chút nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Trong nhiều năm, nữ diễn viên duy trì phong thái điềm đạm, lối sống kín đáo và sự kỷ luật trong chăm sóc bản thân. Điều này giúp hình ảnh của cô luôn gắn với sự thanh lịch, trưởng thành và bền vững.

Nhiều năm qua, Kim Hee Ae được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc bền vững của màn ảnh Hàn. Ảnh: Instagram heeae_official

Kim Hee Ae sinh năm 1967, là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hàn Quốc. Cô nổi tiếng qua nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh khai thác sâu sắc chủ đề hôn nhân và đổ vỡ như My Husband’s Woman, Secret Affair, The World of the Married, Queenmaker. Kim Hee Ae được biết đến với hình ảnh thanh lịch, diễn xuất nội tâm và phong thái bền bỉ suốt nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật.