Lee Jung Jae và ái nữ nhà tài phiệt hẹn hò

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Lee Jung Jae mặc áo khoác hồng với áo phông trắng và quần trắng, trong khi Lim Se Ryung mặc áo khoác và quần tây. Cả hai đều không đội mũ hay đeo khẩu trang và trông rất thoải mái, không để ý đến những người xung quanh.

Theo Nate, đôi tình nhân tham dự buổi biểu diễn của nghệ sĩ thổi sáo Han Ji Hee tại Lotte Concert Hall. Han Ji Hee là vợ của Chung Yong Jin, chủ tịch tập đoàn Shinsegae.

Lee Jung Jae và Lim Se Ryung đã công khai hẹn hò kể từ khi xác nhận mối quan hệ vào ngày 1/1/2015. Họ thường xuyên được bắt gặp đi chơi cùng nhau.

Lee Jung Jae đi cùng bạn gái trong đêm nhạc hôm 29/4. Ảnh: Instagram

Lee Jung Jae sinh năm 1972, được phát hiện khi làm việc bán thời gian tại một tiệm cafe ở Apgujeong-dong. Năm 1993, anh đóng quảng cáo Lotte và vụt sáng, trở thành gương mặt được công chúng yêu mến. Với thành công của hàng loạt tác phẩm như Đồng hồ cát, Tình cờ, Squid Game... anh vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A.

Lim Se Ryung - con gái lớn của Chủ tịch danh dự Tập đoàn Daesang Lim Chang Wook - được thăng chức từ giám đốc điều hành lên phó chủ tịch tập đoàn hồi tháng 3/2021. Cô đồng thời được bổ nhiệm làm giám đốc của Daesang Holdings. Lim Se Ryung từng có một đời chồng tài phiệt.