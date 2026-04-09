Khối tài sản của Michael Jackson 'giúp ba con có cuộc sống xa hoa'

Theo các tài liệu pháp lý mới được nộp lên tòa, di sản của Michael Jackson tiếp tục chi trả cho phí sinh hoạt và cuộc sống sung túc của ba người con gồm Prince Jackson (29 tuổi), Paris Jackson (28 tuổi) và Bigi Jackson (24 tuổi).

Michael Jackson và ba người con. Ảnh: TMZ

Chỉ riêng trong năm 2022, Paris nhận 3,2 triệu USD để phục vụ chi tiêu cá nhân, cùng 91.000 USD cho việc cải tạo nhà. Prince được cấp 3,1 triệu USD thanh toán các hóa đơn, bao gồm 25.000 USD học phí tại Đại học Loyola Marymount. Trong khi đó, Bigi (trước đây có biệt danh Blanket) nhận 939.000 USD cho các khoản chi tiêu. Cả ba đều được mua nhà tại khu vực Nam California bằng nguồn tiền từ di sản của cha. Ngoài ra, mẹ của Michael Jackson nhận được khoảng 1,6 triệu USD tiền trợ cấp trong cùng năm.

Hai người quản lý di sản là John Branca và John McClain cho biết khối tài sản từng chìm trong khoản nợ 500 triệu USD khi Michael Jackson qua đời năm 2009 đã tăng lên hơn 3 tỷ USD vào năm 2022. Thành công này đến từ các quyết định kinh doanh chiến lược trong hơn một thập kỷ, đặc biệt là vở nhạc kịch MJ: The Musical trên sân khấu Broadway.

Tuy nhiên, Paris Jackson hiện vướng vào tranh chấp pháp lý với hai quản lý di sản, cáo buộc họ thiếu minh bạch trong quản lý tài chính và thu phí luật sư quá cao, theo New York Post. Đáp lại, Branca và McClain khẳng định Paris là người "hưởng lợi nhiều nhất" từ khối tài sản, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước việc cô phản đối cách điều hành.

Hồ sơ pháp lý nộp vào năm ngoái nêu rõ: "Hiếm ai được hưởng lợi từ các quyết định kinh doanh của ban quản lý di sản như Paris, người đã nhận khoảng 65 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng). Cô sẽ không bao giờ đạt được con số này nếu các quản lý chỉ vận hành theo cách thông thường khi tiếp quản di sản vào năm 2009".

Paris Jackson - con gái Michael Jackson. Ảnh: Wire

Vào tháng 10/2025, Paris bị cáo buộc "tiêu tiền còn nhanh hơn cả Michael từng làm", theo bản tin của Rob Shuter trên nền tảng Substack. Một nguồn tin trong gia đình Jackson nói: "Cô ấy sống như một ngôi sao nhạc rock với máy bay riêng, quần áo hàng hiệu, những chuyến đi hạng sang, tiêu tốn hàng triệu USD".

Ở chiều ngược lại, nguồn tin thân cận với Paris nói với TMZ hôm 6/4 rằng cô là "nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ vô lý" từ phía những người quản lý di sản. Người này cho rằng các luật sư đang sử dụng nguồn lực của gia đình để công kích cô vì yêu cầu sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc kiểm soát tài chính.

Hiện tranh chấp liên quan đến khối tài sản nhà Jackson vẫn chưa có hồi kết. Paris được cho là đang dẫn đầu cuộc đấu tranh, trong khi hai anh em của cô âm thầm ủng hộ phía sau.