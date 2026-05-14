Anh em nhà Cascio tiết lộ cách Michael Jackson dụ dỗ, lạm dụng tình dục họ

Gia đình Cascio - những người đã đệ đơn kiện hồi tháng 2, cáo buộc Michael Jackson là kẻ săn mồi tình dục trẻ em - xuất hiện trên chương trình 60 Minutes Australia hôm 10/5, chia sẻ về thời thơ ấu gắn bó ca sĩ. Theo họ, Michael Jackson đã lấy lòng gia đình bằng sự nổi tiếng, những món quà xa hoa cùng các chuyến đi đắt đỏ trước khi thực hiện hành vi lạm dụng kéo dài nhiều năm.

"Ông ta là quái vật, là kẻ độc ác. Những gì ông ta làm thật tàn nhẫn, đã lừa cả thế giới tin rằng mình là người ngây thơ, hoàn hảo, nhưng sự thật không phải vậy", Dominic Cascio - một trong bốn anh chị em - cho biết.

Michael Jackson bên 3 trong số 4 anh chị em nhà Casico ngày nhỏ. Ảnh: 60 Minutes Australia

Cha của gia đình Cascio, Dominic Sr., gặp Michael Jackson vào thập niên 1980 khi làm việc tại khách sạn Helmsley Palace ở New York. Sau đó, ông trở thành người thân cận của ca sĩ, còn cả gia đình thường xuyên nghỉ lễ tại trang trại Neverland Ranch và theo Michael Jackson đi lưu diễn khắp thế giới. Dominic nói: "Khi siêu sao lớn nhất thế giới thời thập niên 1980 muốn làm bạn với bạn, bạn rất dễ bị thao túng".

Theo lời kể của bốn anh chị em, Michael Jackson đưa Eddie, Aldo, Dominic và Marie-Nicole đi du lịch bằng chuyên cơ riêng, tham gia các chuyến lưu diễn và gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, họ cho rằng những món quà và trải nghiệm hào nhoáng ấy chỉ là vỏ bọc cho quá trình dụ dỗ, lạm dụng kéo dài hàng chục năm, diễn ra tại Neverland, nhà của Elizabeth Taylor, Elton John và những nơi khác.

Michael Jackson được cho là coi nhà Cascio như gia đình thứ hai của mình. Ảnh: 60 Minutes Australia

Eddie Cascio, hiện 43 tuổi, cho biết anh gặp Michael Jackson lần đầu khi mới hai tuổi. Theo Eddie, ngôi sao nhạc pop thường bất ngờ ghé thăm nhà họ ở New York vào ban đêm. Những đoạn video được gia đình chia sẻ trong chương trình cũng cho thấy Michael và chú tinh tinh Bubbles của ca sĩ từng chơi đùa thân thiết với anh em Cascio.

"Bố mẹ tôi lúc ấy còn trẻ. Với họ, việc một siêu sao muốn kết thân khiến họ cảm thấy đặc biệt, và chúng tôi cũng vậy", Eddie nói. "Ông ấy khiến chúng tôi cảm thấy mình là gia đình, là con cái, là tất cả của ông ấy".

Eddie cho biết Michael Jackson bắt đầu xâm hại anh khi anh 11 tuổi trong tour diễn Dangerous năm 1993. Theo Eddie, ca sĩ lạm dụng anh gần như mỗi đêm khi cả hai ngủ chung giường và tình trạng này kéo dài cả khi anh trưởng thành. "Đó là lúc thế giới của tôi bắt đầu thay đổi", Eddie kể. "Michael bắt đầu thân mật hơn, xoa chân tôi. Tôi ngồi trên đùi ông ấy và rồi nụ hôn đầu tiên xảy ra khi ông ấy chạm môi tôi".

Một số anh chị em khác cho biết Michael Jackson còn bắt họ tham gia trò chơi kỳ quặc mang tên "booty rumble". Dominic kể rằng nam nghệ sĩ thường đặt anh nằm sấp áp lên người và làm các động tác rung cơ thể.

Michael Jackson bên Dominic Cascio khi 9 tuổi. Ảnh: 60 Minutes Australia

Dominic cũng cho rằng Michael Jackson có những cách thể hiện tình cảm kỳ dị. Anh nói ca sĩ từng uống nước tiểu của mình và nói đó là cách thể hiện tình yêu. "Khi ấy tôi khoảng 12 tuổi. Tôi chỉ là một đứa trẻ khi chứng kiến ông ấy làm điều đó", Dominic nói, giải thích rằng từng nghĩ Michael Jackson thực sự yêu thương mình vì bình thường "không ai muốn uống nước tiểu của người khác".

Marie-Nicole cáo buộc Michael Jackson từng bắt cô cởi quần áo khi cô 12 tuổi và thủ dâm trong lúc nhìn cô. Aldo, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm anh chị em, cho biết mình bị Michael lạm dụng khi cả hai nằm trên giường chơi trò chơi điện tử. Cô cáo buộc ca sĩ quan hệ bằng miệng và luôn nói đó là cách thể hiện tình yêu.

Các anh chị em cũng cho biết Michael Jackson cung cấp cho họ thuốc kê đơn và rượu từ khi còn nhỏ, bao gồm "Jesus juice" - cách ông gọi rượu vang - và "Disney juice" - cách gọi rượu mạnh.

"Ông ấy đưa tôi Xanax và Vicodin khi tôi mới 11 tuổi và nói rằng tôi sẽ lâng lâng, sẽ thích điều đó", Marie-Nicole kể.

Anh chị em nhà Cascio tố cáo Michael Jackson dụ dỗ họ bằng những món quà xa hoa và thao túng tâm lý suốt thời trẻ. Ảnh: 60 Minutes Australia

Bốn anh chị em Cascio tố cáo Michael Jackson "huấn luyện" họ cách trả lời khi bị cảnh sát hoặc cha mẹ thẩm vấn, khiến họ luôn khẳng định không có điều gì bất thường xảy ra.

Phản hồi về cuộc phỏng vấn này, luật sư Marty Singer, đại diện quỹ di sản của Michael Jackson, nói với 60 Minutes rằng các cáo buộc của gia đình Cascio chỉ là "nỗ lực tuyệt vọng nhằm trục lợi tiền bạc".

"Đáng chú ý là những nỗ lực tống tiền này xuất hiện hơn 15 năm sau khi Jackson qua đời, nên họ không phải đối mặt với nguy cơ bị kiện vì phỉ báng", luật sư cho biết. "Đáng buồn là ngay cả khi đã qua đời, tài năng và thành công của Jackson vẫn khiến ông trở thành mục tiêu bị trục lợi".